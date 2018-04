Anzeige

Viernheim.Am morgigen Sonntag, 22. April, geht der Saisonhöhepunkt für die jüngsten TSV-Amicitia-Fußballer über die Bühne: In der Waldsporthalle steigt das große Bambini-Spielfest. Zu der „Mobil zum Spiel“-Veranstaltung haben sich 23 Teams aus der Region angemeldet, die mit den Spielern der Jahrgänge 2011 und 2012 anreisen werden. Der TSV Amicitia schickt gleich vier Teams ins Spielgeschehen, auch andere Vereine treten doppelt und dreifach an. Um 9.50 Uhr werden die Bambini offiziell von der Jugendleitung des TSV Amicitia begrüßt. Um 10.10 Uhr rollt dann endlich der Ball - gespielt wird parallel auf drei Spielfeldern. Wenn sie sich Nachwuchskicker in ihren Spielpausen weiter austoben wollen, können sie die Spielstationen nutzen, die die Stadtjugendförderung anbietet. Gegen 13.10 Uhr bekommen die Vier- bis Siebenjährigen dann bei der Siegerehrung den verdienten Lohn für ihren fußballerischen Einsatz. su / Bild: su