Morgen gibt’s Lieder von der Waterkant

Viernheim.„Schiff ahoi!“ Mit diesem in der Seemannssprache üblichen Ruf werden die Rheinauer Seebären die Gäste des kleinen Fischerfestes morgen begrüßen und danach Lieder von der Waterkant erklingen lassen. Alle Bürger sind hierzu eingeladen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das beliebte Fischerfest im Rahmen des Spezialitätenmarktes findet am kommenden Donnerstag, 24. Mai, von 9 bis 14 Uhr auf dem Apostelplatz statt. Alle Fischliebhaber dürfen sich auf leckere Fischspezialitäten freuen, auf einen nichtalltäglichen Gaumenschmaus.

Auf der Speisekarte stehen leckere Fischgerichte wie Kap-Seehechtfilet, Zanderfilet, Kibbelinge mit Kartoffelsalat sowie Gambas und verführerisch duftende Dips und Calamares. Fischverkäufer Peter präsentiert die Gerichte direkt zum Verzehr in gemütlicher Atmosphäre bei hoffentlich sonnigen Wohlfühltemperaturen auf dem Apostelplatz.

Natürlich darf der Auftritt des Shanty-Chors Rheinauer Seebären ab 12 Uhr nicht fehlen. Der Chor begeisterte bereits beim letzten Fischerfest im Oktober 2017 das Publikum mit Freude, Stimmgewalt und Liedern zum Mitschunkeln. Selbstverständlich sind auch die anderen Markthändler anwesend und präsentieren zum Fischerfest besondere Angebote. „Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen. Der Spezialitätenmarkt am Donnerstag-Vormittag auf dem Apostelplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt“, heißt es in der Mitteilung der städtischen Pressestelle. Alle Bürger sowie Gäste aus nah und fern sind eingeladen. red