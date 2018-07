Anzeige

Viernheim.Zum Morgen-Jazz dieser Zeitung kommt am Sonntag, 29. Juli, einer der Großen der Szene auf die Sommerbühne: Michael Sagmeister an der Gitarre, begleitet von Michael Küttner am Schlagzeug und Bassist Thomas Heidepriem. Sie stellen vor allem Eigenkompositionen ihres neuen gemeinsamen Albums „Power of Resistance“ vor. Das Konzert beginnt um 11 Uhr auf dem Rovigoplatz in der Innenstadt und kostet keinen Eintritt.

2017 hat das Michael Sagmeister Trio den Lampertheimer Schillerplatz mit seinen Klängen verzaubert. „Südhessen Morgen“-Chef Martin Schulte moderiert erneut und ebnet den Zuhörern den Zugang zu dieser Mischung aus Fusion-Jazz und Weltmusik. Schwellenangst sei fehl am Platz, sagte Sagmeister: „Unsere Musik ist für jedermann – auch für Leute, die diese Richtung eigentlich nicht mögen.“ Der „SHM“ ist mit einem Infostand vertreten. bur