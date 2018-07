Anzeige

Viernheim.Gerade wurde Frankreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft neuer Titelträger da geht es hierzulande bei den Amateuren nach mehrwöchiger Sommerpause wieder los. Nachdem bereits mehrere Trainingseinheiten absolviert worden sind, steht am Wochenende die erste Runde im badischen Verbandspokal an.

Dabei erwartet Kreisligist TSV Amicitia Viernheim am Sonntag um 17 Uhr im Waldstadion den Ligakonkurrenten Phönix Mannheim. Die Blaugrünen haben am vergangenen Wochenende das Testspiel beim Landesligisten Spvgg. Ketsch zwar mit 2:5 verloren, dennoch war Trainer Uwe Beck nicht unzufrieden. „Es haben noch viele Stammkräfte gefehlt, und wir müssen mehrere Neuzugänge integrieren. Erst in den letzten zehn Minuten hatte sich Ketsch Vorteile verschaffen können“, hat der Viernheimer Übungsleiter viele positive Ansätze gesehen.

Deshalb geht er zuversichtlich in das Pokalspiel. Bis Sonntag muss allerdings das Torhüterproblem gelöst werden. Zuletzt fehlten gleich alle vier Keeper der beiden Herrenteams wegen Verletzung und Urlaub. Sicher wird aber auch der eine oder andere Feldspieler neu zum Team stoßen. Ein bekanntes Gesicht wird beim Gegner zu finden sein.