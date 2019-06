Moritz Göttler siegt mit großem Vorsprung

Viernheim.Die Nachwuchsathleten des TSV Amicitia starteten beim Woogsprint-Triathlon in Darmstadt. In den Altersklassen Jugend A und Junioren wurden gleichzeitig die hessischen Meisterschaften ausgetragen. Die Distanzen waren 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen.

Leon Werle vertrat die Viernheimer Farben beim Wettrennen der Jugend A. Nach solidem Schwimmen stieg er an Position sechs liegend aufs Rad. Bei seiner Paradedisziplin schob er sich einige Plätze nach vorne. Beim Laufen konnte der Viernheimer seine Position verteidigen und kam nach 1:11:59 Stunden auf Rang drei im Ziel an.

Ein spektakuläres Bild bot der gemeinsame Start der Schüler A und der Jugend B, bei dem rund 90 Athleten zeitgleich vom Steg in den Woogsee sprangen. Direkt vom Anfang weg konnte sich Moritz Göttler im Wasser absetzen und schaffte die 400 Meter in sechs Minuten. Auf der zehn Kilometer langen Radstrecke fuhren nur vier Athleten schneller als Moritz Göttler. Der distanzierte die Konkurrenz beim Laufen über 2,5 Kilometer allerdings nochmal um einige Sekunden und lief nach 35:37 Minuten zu einem souveränen Sieg ins Ziel ein, fast 30 Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Elli Campbell kam in der gleichen Altersklasse der Jugend B auf Platz elf der weiblichen Konkurrenz.

Die Schüler A waren gleichzeitig auf den Strecken. Caera Campbell verpasste mit Platz vier nur knapp das Siegerpodest. Hinter Caera Campbell erreichte Theresa Stößer in ihrer ersten Triathlonsaison das Ziel als achtes Mädchen. Bei den Jungs hielt Corvin Münch die Fahne des TSV Amicitia hoch, der nach einer ausgeglichenen Leistung auf Rang 13 im Ziel einkam.

Sechs Athleten des TSV Amicitia starteten in das Rennen der Schüler B über die Distanzen 200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und ein Kilometer laufen. Neue Erfahrungen sammelten die Jungs direkt beim Start: Sie mussten zuerst vom Steg ins Wasser springen und dann einmal quer durch den See schwimmen. In den anderen Abschnitten konnten die Viernheimer dann ihre Stärken ausspielen und sich gute Platzierungen sichern. Julius Zengi wurde Fünfter, gefolgt von Kallum Campbell (8.), Leo Grubert (11.), David Borowiak (16.), Marlon Münch (17.) und Nick Jeckstadt (21.).

Im letzten Wettkampf des Tages ging es für die Schüler C über 100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen. Die vier Viernheimer kamen gut aus dem Wasser. Bei den Mädchen lag Melanie Schott auf Position vier und verteidigte diesen Rang über die Rad- und Laufstrecke bis ins Ziel. Tim Gutfrucht konnte sich in einem Dreikampf durchsetzen und sicherte sich Platz drei in der Tageswertung. Auf Rang fünf und sechs kamen Phil Petri und Moritz Richter im Ziel an, die das sehr gute Teamergebnis abrundeten.

Das Starterfeld des Viernheimer TSV Amicitia rundete Bundesliga-Starterin Franziska Schildhauer ab, die in der offenen Wertung an dem Volkstriathlon teilnahm. Nach starkem Schwimmen, das gleich drei Damen dominierten, behauptete sie sich in der Spitzengruppe des Feldes und landete nach 1:10:45 Stunden auf dem zweiten Platz in ihrer Altersklasse. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.06.2019