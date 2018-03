Motiv präsentiert Interpretationsspielraum

Anzeige

Viernheim.In der Pfarrei Johannes XXIII. laufen derzeit die Vorbereitungen auf das Osterfest. Eine engagierte Gruppe von Frauen gestaltete die Osterkerzen für die Apostel- und Marienkirche sowie für die Kapelle im St.-Josef-Krankenhaus und im Forum der Senioren.

„Zunächst haben wir miteinander das Motiv besprochen“, berichtet Eva-Maria Winkenbach. „Und dann ging es los. Die gemeinsame Gestaltung macht uns viel Freude“, fügt Petra Rohheuer hinzu. „Drei Frauen sind auf dem Weg zum Grab. Die leuchtende Sonne verkündet den Ostermorgen“, interpretiert Kerstin Neuthinger das Motiv. „Es könnten auch die beiden Jünger sein, die auf der Flucht vor Gewalt und Verrat, vor Leid und Tod sind. Auf dem Weg nach Emmaus kommt Jesus zu ihnen“, ergänzt Monika Brößner. Manuela Schäfer, die an diesem Abend gemeinsam mit ihrer Tochter Saskia zum Basteln gekommen ist, erklärt: „Die Osterkerze trägt den ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets: Alpha und Omega sowie die aktuelle Jahreszahl. Denn Christus ist Anfang und Ende, Herr von Schöpfung und Zeit.“

In der Osternacht am Samstag, 31. März, wird die Kerze um 21 Uhr am Osterfeuer vor der Marienkirche entzündet und feierlich von Pfarrer Dr. Givens in die dunkle Kirche getragen. Das Osterfeuer ist Symbol für den auferstandenen Christus. Das goldene Kreuz auf der Osterkerze verkündet davon. red