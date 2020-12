Viernheim.Der Verein Focus will den Erlös seiner Weihnachtsspendenaktion in die Zukunft Jugendlicher in Burkina Faso investieren. „Letztes Jahr wurden in Deutschland über 120 Millionen Euro für Knallkörper und Raketen ausgegeben. Rechnerisch sind das rund 50.000 Euro in Viernheim“, hat Vorstandsmitglied Manfred Weidner nachgerechnet. „Wenn nur ein kleiner Teil des dieses Jahr eingesparten Geldes in unser Projekt fließt, wäre uns sehr geholfen.“

Das von der Bundesregierung am Wochenende verhängte Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper hat den Verein Focus inspiriert, seine Weihnachtsaktion unter das Motto „Bildung statt Böller“ zu stellen. Konkret sollen die Spenden der Viernheimer in den Betrieb des Berufsbildungszentrums von Silly gehen. Im Partnerschafts-Departement von Viernheim in Burkina Faso hat sich die Situation seit 2018 verändert. Rund 1000 Menschen, die auf der Flucht vor den terroristischen Überfällen dschihadistischer Gruppen im Norden des Landes sind, haben sich in Silly angesiedelt.

Focus hat in diesem Jahr bereits einen fünfstelligen Eurobetrag für Nahrungsmittel, Wasserversorgung und Gesundheitsfürsorge bereit gestellt. „Auch diese Flüchtlingskinder sollen in Silly zur Schule gehen und eine Ausbildung machen können“, erklärt Manfred Weidner. Deshalb habe man die Platzkapazität im Berufsbildungszentrum erhöht, um den geflüchteten Jugendlichen eine Chance zu geben und eine Perspektive für ein besseres Leben zu bieten. „Die Kosten dafür müssen wir selbst erwirtschaften“, sagt Weidner.

Der Verein muss Essen und Kleidung, Matratzen, Moskitonetze, Werkzeuge, Förderunterricht sowie die psychologische Betreuung der traumatisierten Jugendlichen finanzieren. Die Leitung des Berufsbildungszentrums hat Audioaufnahmen geschickt, in denen die neuen Auszubildenen über ihren Lebensweg berichten.

Sophie Bamogo zum Beispiel lebte mit ihren Eltern auf einer Plantage an der Elfenbeinküste. Nachdem ihr Vater ermordet wurde, kehrte die Familie in ihr Heimatgebiet Arbolle in Burkina Faso zurück. Doch dort terrorisieren dschihadistische Gruppen die Bevölkerung. „Bei unserer Ankunft im Dorf wurde meine Mutter krank und starb kurz darauf. Mein älterer Bruder musste zurück an die Elfenbeinküste. Er stellte fest, dass Leute die Plantage besetzt hatten. Es gab Streit, und sie töteten meinen Bruder“ erzählt Sophie Bamogo. Als sie durch die Abschlussprüfung fiel, zahlte der Sozialdienst das Schuldgeld nicht weiter. Wegen der schwierigen Sicherheitslage und des Terrorismus in der Region habe der Sozialdienst entschieden, Sophie nach Silly zu schicken.

Der Verein Focus will junge Menschen wie Sophie Bamogo unterstützen und setzt deshalb darauf, durch die Weihnachtsspendenaktion die gestiegenen Kosten des Berufsbildungszentrums auffangen zu können.

