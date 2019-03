Motto „Selbsthilfe ist bunt“ trifft’s genau

Viernheim.„Nein, ich trage keinen großen Defibrillator in einem Koffer mit mir herum“, sagt Monika Arras lachend darüber, was sie ganz oft gefragt wird. Ihr „Defi“ ist nur wenige Zentimeter groß und ist in ihren Körper implantiert. Die Lampertheimerin gehört zur Defi-Gruppe Heppenheim.

„Jeder in unserer Gruppe hat eine komplett andere Geschichte“, erzählt Arras von den Betroffenen, die allesamt

...