Mountainbike: Eigentümer gesucht

Viernheim.Die Polizei in Viernheim sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines Mountainbikes der Marke Bulls. Das rote Rad wurde bei einem 30 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen sichergestellt, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der 30-Jährige hatte kurz vor der Kontrolle am 26. Juni, gegen 17.30 Uhr, das Fahrrad vor einem Friseurgeschäft in der Rathausstraße im Bereich des Spitalplatzes gestohlen. Bislang hat sich der rechtmäßige Besitzer noch nicht bei der Polizei gemeldet. Der Eigentümer oder Zeugen, die wissen, wem das Mountainbike gehört, werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Viernheim in Verbindung zu setzen. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06204 / 93770 zu erreichen. pol

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.09.2020