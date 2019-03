Mr. Sunrise sorgt für Staunen

Viernheim.In T-Shirt, Jeans und Turnschuhen kam der Zauberer Mr. Sunrise zum wiederholten Mal in den Turnraum des internationalen Kindergartens am Kapellenberg, wo die Kinder schon gespannt auf ihn warteten. Gemeinsam mit den Kindern verwandelte sich Mr. Sunrise in einen Magier. Seinen Zylinder und seine Weste wurden mit allerlei lustigen Sprüchen an den Körper gezaubert. Ein Zauberstab durfte natürlich auch nicht fehlen.

Als Einstieg verwandelte er sechs bunte Tücher in einen Regenschirm. Der Regenschirm wurde anschließend ohne seinen Bezug in ein Drahtgestell mit den sechs bunten Tüchern verwandelt. Helle Begeisterung herrschte als drei Kugeln in den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün in einem großen transparenten Rohr mehrfach magisch die Plätze wechselten. Hierbei durften die Kinder mentale Unterstützung leisten. Ein Zauberwürfel mit den Würfelzahlen wurde verdeckt und mit einem gemeinsamen Zauberspruch in einen Glaskasten verwandelt. Hierin befand sich ein Hund namens Brentano. Die Kinder applaudierten und waren hellauf begeistert.

Mr. Sunrise wollte den Kindern und Erziehern etwas Gutes tun: Eine kleinere Zauberkiste sollte sie mit Bonbons verwöhnen. Leider wollte ohne die Hilfe der Kinder der Zaubertrick nicht gelingen. Statt Bonbon kamen Tauben zum Vorschein. Beim zweiten Versuch wurden die Tauben in einen Hasen verwandelt. Da aller guten Dinge drei sind, wurde der Zauberspruch noch mal ausprobiert, diesmal im Flüsterton. Eine riesige Dose, die zuvor leer in den Händen der Kinder platziert wurde, war nun bis zum Rand gefüllt mit Zitronen- und Kirschbonbons.

Die Kleinen waren durchweg begeistert von der Zaubershow und luden Mr. Sunrise für nächstes Jahr wieder ein. Die Kindergartenleitung und die gesamte Belegschaft bedanken sich bei den Eltern, die diese Zaubershow durch ihre Spenden ermöglicht haben. red

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019