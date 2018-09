Muamer Culah Filialleiter

Viernheim.Die Commerzbank Viernheim hat einen neuen Leiter: Muamer Culah. Er übernimmt die Position in einer Phase des Umbruchs. Kunden erledigen immer mehr Bankgeschäfte digital. Die Commerzbank baut Angebote wie die digitale Kreditvergabe und das mobile Bezahlen deshalb aus.

Doch die Bank zieht sich nicht aus der Beratung zurück. „Apps ersetzen keine Filiale“, sagt Muamer Culah. Der 35-jährige mit bosnischen Wurzeln begann im Anschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre 2009 seine Laufbahn bei der Commerzbank. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und zum Finanzassistenten führte sein Weg über verschiedene Vertriebs- und Leitungsfunktionen an Standorten der Commerzbank in der Metropolregion. Im vergangenen Jahr übernahm die Leitung der Filiale Weinheim. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Mannheim.

Seine Vorgängerin, Gabriela Bender, wechselte in die Filiale Heidelberg und hat dort eine Leitungsfunk-tion übernommen.

In Viernheim betreut die Commerzbank 6000 Privatkunden. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.09.2018