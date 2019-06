Müll birgt großes Potenzial

Viernheim.Wie wird aus Grünschnitt und Bioabfall Energie? Warum ist eine korrekte Abfalltrennung wichtig? Und: Was geschieht mit den Wertstoffen, die Bürger und Gewerbetreibende am Wertstoffhof in Viernheim anliefern? Diesen Fragen gingen Schüler der Alexander-von-Humboldt-Schule am Dienstag nach und blickten bei einer Führung durch die Biogasanlage Heppenheim und über den Wertstoffhof Viernheim hinter die Kulissen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB).

Nach einer kurzen Einführung im Seminarraum erkundeten die Jugendlichen zunächst die Biogasanlage: Der Weg führte von der Anlieferhalle für Bioabfall und Grünschnitt zum Blockheizkraftwerk, über Treppen hinauf zum Schwachgasspeicher, durch die Leitzentrale hindurch und wieder hinunter in die Rotte- und Fermenterhalle, dem Herzstück der Anlage. Dort macht der ZAKB aus den Küchen- und Gartenabfällen der Bergsträßer Strom, Wärme und hochwertigen Kompost.

Wie wichtig eine korrekte Abfalltrennung ist, erkannten die Schüler, als sie vor einem riesigen Berg aus Unrat standen, den die Mitarbeiter des ZAKB aus den angelieferten Abfällen herausgefiltert hatten. Denn immer wieder landen nach Auskunft des Zweckverbands prall gefüllte Plastiktüten in der Biotonne und somit in der Biogasanlage. Dort stören sie die Abläufe und müssen mühsam aussortiert werden. Das koste Zeit und Geld, so die Verantwortlichen.

Um das große Potenzial von Bioabfällen und den Prozess der Kompostierung noch greifbarer zu machen, übergab der ZAKB den Schülern anschließend das Material und eine Bauanleitung für eine so genannte Wurmkiste, die die Jugendlichen im Rahmen ihrer Projektwoche selbst zusammenbauen werden. Denn während sich in den Anlagen des ZAKB Bakterien um die Kompostierung kümmern, lässt sich auch mit Hilfe von Würmern hochwertiger Humus herstellen. So erzeugt die Klasse an der Alexander-von-Humboldt-Schule mit der Wurmkiste zukünftig ihren eigenen Kompost für Pflanzen auf dem Schulgelände.

Entsorgung in Wohnortnähe

Nach dem Besuch der Biogasanlage in Heppenheim besichtigte die Schülergruppe der AvH den Viernheimer Wertstoffhof und nahm die Entsorgungswege der einzelnen Abfälle in den Blick: Was passiert mit meinem defekten Spielekonsolen-Controller? Wo landet der ausrangierte Pullover? Und wie wird ein altes Bett entsorgt? Die Wertstoffhof-Mitarbeiter des ZAKB lieferten den Schülern die Antworten und erklärten ihnen die Funktion der Umschlagplätze.

Denn als Teil des ZAKB-Wertstoffhof-Systems im Kreis Bergstraße ermöglicht es der Hof in Viernheim, Bürgern und Gewerbetreibenden ihre Abfälle in Wohnortnähe zu entsorgen. Anschließend werden die Abfälle und Wertstoffe abtransportiert, verwertet oder entsorgt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.06.2019