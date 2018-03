Anzeige

Zahlreiche Schulklassen aktiv

Während in den vergangenen Tagen Schulklassen und Vereine schon große Bereiche rund um Viernheim gereinigt hatten (wir berichteten), galt das Augenmerk diesmal vor allem den Straßen und Wegen. An deren Rändern häuft sich der Abfall, der von Autofahrern, aber auch von Radfahrern achtlos weggeworfen wird. Besonders viel Müll sammelten die Helfer entlang der Landesstraße 3111, am Alten Weinheimer Weg, an der Umgehungsstraße West, der Mannheimer Straße und der Heidelberger Straße in Richtung Einkaufszentrum. Als besonders unangenehm registrierten die Teilnehmer dabei die zahlreichen Hundehaufen.

Das Sammelergebnis sprach für das große Engagement der freiwilligen Helfer. „Der Frühjahrsputz hat sich wieder einmal gelohnt, es ist erneut jede Menge Müll zusammen gekommen“, bilanzierte Wolfgang Hofmann, der mit seinem Team die gut 20 Kubikmeter Unrat abtransportierte. Mehrere Pick-ups kamen dabei zum Einsatz. Am Ende versammelten sich die Helfer zum gemeinsamen Essen im Biergarten des Vogelpark-Restaurants „Schlemmernest“. Bei Chili con Carne und Getränken konnten sich die Teilnehmer stärken und die Erlebnisse des Tages austauschen. Mit dem Wissen, etwas Gutes getan zu haben, verabschiedeten sich die Freiwilligen dann in den Rest des Wochenendes.

Schon am Tag zuvor hatten rund 150 Sechstklässler für Sauberkeit rund um die Alexander-von-Humboldt-Schule gesorgt. Unter der Leitung von Lutz Ackermann durchkämmten die Kinder nach der fünften Unterrichtsstunde das gesamte Schulgelände und befreiten es von allerlei Unrat.

