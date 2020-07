Müll macht Helfern zu schaffen

Viernheim.Ein Kinderwagen, in dem Maden krabbeln, Berge von Plastiksäcken mit Hausmüll, dazwischen eine kaputte Kaffeemaschine – all das fanden Ehrenamtliche des Malteser Hilfsdienstes in den vergangenen Wochen neben ihren Altkleidercontainern in der Raiffeisen- und Saarlandstraße. Und das nicht zum ersten Mal.

Immer wieder werden einige der rund 25 Container der Malteser im ganzen Stadtgebiet als illegaler Müllablageplatz missbraucht. Für die Vereinsmitglieder bedeutet das: Sie sammeln den Müll eigenhändig ein und müssen ihn oft mühsam und obendrein kostenpflichtig entsorgen. „Sperrige Sachen wie den Kinderwagen müssen wir extra zur Mülldeponie bringen“, sagt Martina Falkenstein vom Leitungsteam der Viernheimer Malteser. „Wenn dann noch Maden darin krabbeln, ist das nicht nur zeitaufwendig, sondern auch noch eklig.“

Noch ärgerlicher ist es für die Malteser aber, wenn der Müll im Inneren eines Containers landet. Durch die Klappe geschobene Lebensmittel, die dann anfangen zu schimmeln, zerstören den gesamten Inhalt des Sammelbehälters. Viele noch gut erhaltene Kleider, die von Viernheimern dort hineingeworfen wurden, damit sie entweder als Secondhand-Kleidung in Deutschland, Asien oder Afrika noch getragen oder zumindest zu Putzlappen weiterverarbeitet werden können, sind dann nur noch ein Fall für den Restmüll. Und die Malteser gehen leer aus. Denn das Unternehmen, das die Altkleidercontainer für sie leert und den Inhalt verwertet, zahlt dem Verein pro Tonne Kleidung ein kleines Entgelt. Doch wenn der Inhalt eines Containers verschmutzt ist und nicht mehr verwendet werden kann, entfällt dieser Betrag.

„Für uns sind die Einnahmen aus den Altkleidercontainern ein wichtiger Teil unserer Gesamteinkünfte“, erklärt Falkenstein. „Wir arbeiten alle ehrenamtlich und haben Ausgaben: die Miete unserer Vereinsräume, die Versicherung und Tankfüllung unserer Einsatzfahrzeuge und die Dienstkleidung der Helfer“, zählt sie auf. „Wir sind auf das Geld aus den Altkleidercontainern angewiesen.“ Da aber immer wieder Container wegen Verunreinigungen keinen Ertrag bringen, nahm der Verein zuletzt ein Drittel weniger pro Quartal ein als sonst. mie

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.07.2020