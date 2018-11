Müllcontainer am RNZ brennt

Viernheim.. Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat am Rhein-Neckar-Zentrum ein großer Müllcontainer aus Metall gebrannt. Der kokelnde Behälter fiel am Mittwoch, gegen 4.10 Uhr, einer Polizeistreife auf, die umgehend die Freiwillige Feuerwehr verständigte. Der zur Hälfte gefüllte Container wurde von den Viernheimer Brandschützern in kurzer Zeit gelöscht. Sachschaden sei nicht entstanden. Nach Angaben der Polizei brannte bereits am Mittwoch, 7. November, am gleichen Ort ein Container. Damals sei es zu einem geringen Sachschaden gekommen. Die Heppenheimer Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt in dem Fall und prüft, ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich entzündet wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/70 60 zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.11.2018