Mütter, Väter und Kinder turnen gemeinsam

Viernheim.Die Turnabteilung des TSV Amicitia beginnt in der ersten September-Woche mit den Übungsstunden und den Kursen, die für alle Sportinteressierten offen sind. Am Montag, 3. September, beginnt der erste von drei Mutter-Vater-Kind-Kursen. Übungsleiterin Andrea Skowronek freut sich um 16.30 Uhr in der Nibelungensporthalle auf kleine Turner mit ihren Eltern.

Weitere Kinderturnkurse sind mittwochs, von 16 bis 17 Uhr, sowie am Freitagvormittag von 9 bis 10 Uhr in der TSV-Halle. Um 16.45 Uhr treffen sich die Kinder zwischen sieben und 13 Jahren zu „Dance Sensation“ in der TSV-Halle mit Anja Metzner. Der Nordic-Walking-Kurs startet um 17.30 Uhr bei Büro Adler. Um 18 Uhr heißt es „Rundum fit“ mit Beate Albert und Angela Burkert in der Fröbelschulhalle. Am Dienstag beginnen die Turner mit „Bodyfit“ mit Birgit Chluba den Kurstag (9.15 Uhr). Jochen Roth leitet um 17 Uhr den Kurs „Rücken fit“. Ein neues Angebot beginnt um 18 Uhr: „Box-Kondition“ mit Maria Märtens ist die perfekte Mischung aus Ganzkörper-, Kraft-, Ausdauertraining und Schlagtraining. Der Kurs Body Jump für Anfänger, die Sportstunde auf dem Mini-Trampolin, um 19 Uhr ist ausgebucht. Wolfgang Merkel lädt die Männer zu „Men‘s fit“ um 20.10 Uhr ein. Alle Dienstagskurse sind in der TSV-Halle. Melanie Düster bietet mittwochs den Kurs Wohlfühl-Yoga an (17.15 bis 18.45 Uhr) und ab 19 Uhr den Kurs Vinyasa-Yoga (jeweils im Eine-Welt-Stiftungshaus).

Traudl Metzner hat am Donnerstag zwei Kurse Seniorengymnastik (9 bis 10 Uhr und bis 10.30 Uhr). Der Abend startet mit dem neuen Angebot Zumba Gold von Kursleiter Helmut Weishaar (18.05 Uhr). Um 19.05 Uhr geht es mit Zumba-Toning weiter. Um 20.05 Uhr wird wieder gehüpft, bei „Body Jump“ mit Kerstin Fleck sind die Fortgeschrittenen gefragt. Ein weiteres Angebot für die Kleinsten sind die „Krabbelstars“, jeden Freitag um 10.45 Uhr mit Anja Metzner in der TSV-Halle. Ebenfalls ab 3. September starten die Übungsstunden, die in der Vereinsmitgliedschaft inbegriffen sind. Montags treffen sich die Gymnastikfrauen um 19 Uhr in der Fröbelhalle. Am Mittwoch findet Gerätturnen für Kinder statt, um 17 und um 18 Uhr. Anschließend sind die Mitglieder zu Jazzdance (19.15 Uhr) und zu Frauen-Gymnastik (19.15 Uhr) eingeladen. Alle Angebote finden in der Fröbelhalle statt. Die Turnkinder verschiedener Altersklassen kommen am Donnerstagnachmittag in der Sporthalle der Nibelungenschule oder der TSV-Halle zusammen. Am Freitag um 20 Uhr beschließt der Jedermänner-Sport die Woche der Turnabteilung. su

