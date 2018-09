Museum wird zum Spielzeug-Dorado

Die Firma wurde 1955 von der Familie Ernst Busch in Mannheim gegründet. Gegenstand war zunächst die Herstellung und der Handel mit pyrotechnischen Artikeln (Feuerwerkskörper). Nachdem die gesetzlichen Vorschriften immer strenger wurden und immer größere behördliche Auflagen gemacht wurden, beschloss man 1957, das Feuerwerksgeschäft aufzugeben. Die Firma wurde nach Viernheim verlegt, es sollten Kunststoffartikel hergestellt werden.

Auf der Spielwarenmesse 1958 in Nürnberg hatte die Firma Busch ihren ersten Messestand und das erste Produkt: Ein Flugzeugmodell – die ME 109 – wurde präsentiert. Dann kam der Vertrieb der englischen Timpo-Figuren hinzu. Auf der Suche nach neuen Produktideen wurde das Zubehör für elektrische Modelleisenbahnen als Marktlücke entdeckt.

1971 wurde in der Heidelberger Straße ein Grundstück erworben und im Sommer 1973 dort das erste eigene Fabrikgebäude bezogen. Schon am 1. Januar 1966 hatte sich Hans Vallen an der Firma beteiligt. 1975 gingen die restlichen Buschanteile an die Familie Vallen über.

1976 kamen elektronische Experimentierkästen hinzu. Höhepunkt war 1981 die Vorstellung des Experimentier-Computers Microtronic. Im nichttechnischen Bereich präsentierte Busch das damals größte Märchen- und Abenteuerprogramm für Kinder auf Schallplatten und Cassetten mit mehr als 250 Titeln.

Im Sommer 1994 wurden die ersten Busch-Automodelle 1:87 ausgeliefert. Der größte Teil dieses Modellbau-Programms wird im Zweigbetrieb in Schönheide hergestellt. JR