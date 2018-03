Anzeige

Viernheim.Der musikalische Themenreichtum Günther Stegmüllers als Dirigent der Starkenburg Philharmoniker stellt das Orchester vor immer neue Herausforderungen. Nach einem großen Sinfoniekonzert und dem heiteren Neujahrskonzert dürfen sich die Besucher des Frühlingskonzerts am Samstag, 21. April, 19 Uhr, auf die bedeutendsten Film-Musiken aller Zeiten freuen. So kündigten es der Vorsitzende Rúnar Emilsson und Stegmüller an.

Orchester mit 60 Musikern

Mit der Übergabe einer Spende von 2500 Euro an den Vorsitzenden Rúnar Emilsson unterstrich die Stiftungsmanagerin Andrea Helm die langjährige Verbundenheit der Sparkassenstiftung Starkenburg mit dem Orchester. Unentbehrliche Hilfe leisten zudem seit Jahren die Stadtwerke, die durch Verena Milus vertreten waren, mit der Abwicklung des gesamten Vorverkaufs.

Günther Stegmüller stellte klar, dass viele dieser Film-Musiken nicht nur Handlung und Darsteller unterstützten, sondern auch unabhängig von der Kinoleinwand zu außergewöhnlichen Konzerterlebnissen werden. So soll es auch beim Frühlingskonzert im Bürgerhaus sein. Die Konzertbesucher werden einen Hauch von Hollywood empfinden, wenn die Starkenburg Philharmoniker sie mit auf eine musikalische Reise zu James Bond, in die Welt von „Game of Thrones“, „Mission Impossible“ oder „Star Wars“ nehmen. Was wären all diese Filme ohne die fantastische Musik im Hintergrund? Neben Erinnerungen an die größten Kinohits aller Zeiten, möchte das Frühlingskonzert auch ein Musikerlebnis mit Magie und Faszination sein.