Musik ohne Verstärker

Viernheim.Das Duo Poker Kings spielt am Mittwoch, 18. Dezember, ab 18 Uhr im Alten Brauhaus. Seit 2001 präsentieren die Poker Kings als Akustikband auf zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland handgemachte Musik und mehrstimmigem Gesang. Marcus Stoll und Manfred Gerber treten mit Gitarre, Kontrabass und ihren sonoren Stimmen auf. Auf eine Verstärkeranlage sind die Poker Kings nicht angewiesen.

So ziehen die beiden mit ihren Instrumenten als sogenannter „Walkact“ durchs Publikum und spielen mal hier mal dort. Ihr Repertoire umfasst eine bunte Mischung aus Rockklassikern und Partymusik zum Tanzen von den 70er Jahren bis heute. Dabei Singen Stoll und Gerber Lieder in vier Sprachen. Auf Weihnachtslieder will das Duo bei seinem Auftritt im Alten Brauhaus dagegen verzichten. red

