Musik stärkt Verbindungen

viernheim.Rockpfarrer oder Liedermacher? Clemens Bittlinger kann mit beiden Charakterisierungen leben. Auf jeden Fall ist er ein überaus erfolgreich singender Pfarrer, der fast alle seiner Lieder auch selbst textet. Schon mehr als 3500 Konzerte hat der Künstler gegeben und insgesamt 31 CDs veröffentlicht.

Erstmals trat Bittlinger nun gemeinsam mit Gitarrist Adax Dörsam in Viernheim auf. Pfarrer Markus Eichler hatte das Duo zu dem Konzert in die evangelische Auferstehungskirche eingeladen. „Es war höchste Zeit, dass ich mal in Viernheim spiele“, sagte Clemens Bittlinger, der im Dekanat Darmstadt Beauftragter für Mission und Ökumene ist und dieses Amt mit einer halben Pfarrstelle ausfüllt.

„Aus der Nähe – live“ nannte Clemens Bittlinger sein Konzert. Den gleichen Titel hatte auch eine frühere CD, deren Lieder er nun in der voll besetzten Auferstehungskirche vortrug. Das Stück „Habseligkeiten“ etwa hatte der Musiker für den evangelischen Kirchentag 2009 komponiert. Zu hören waren aber auch Auszüge aus seiner aktuellen CD „Bleibe in Verbindung“.

Bittlinger wies bei dem Konzert auch auf sein Engagement für die Christoffel-Blindenmission (CBM) in Bensheim hin, für die er als musikalischer Botschafter aktiv ist. Schon mit geringen Mitteln – zum Beispiel bei der Operation des Grauen Stars – könne sehbehinderten Kindern in armen Ländern wieder ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden, sagte Bittlinger.

Der Liedermacher hat mehrfach Projekte der CBM in Brasilien, Indien und Tansania besucht. Dabei seien ihm buchstäblich die Augen geöffnet worden. „Ich konnte vor Ort miterleben, welch unbeschreibliche Freude die Wiederherstellung des Augenlichts bei blinden Menschen auslöst. Hier habe ich gelernt, die Begriffe Glück und Freude neu zu definieren.“

Biblische Geschichten

Bittlinger gab bei seinem Auftritt Anleitungen zum Glücklichsein oder thematisierte mit dem Lied „Es gibt Menschen, die tun einfach gut“ die zwischenmenschlichen Beziehungen. Um Nächstenliebe gegenüber den Schwächsten der Welt ging es in dem Stück „Unerhört, dass das anscheinend keinen stört“.

Der Liedermacher präsentierte dem Viernheimer Publikum auch Chansons, die biblische Geschichten zum Inhalt haben. Bei „Ich stell’ mir vor, ich wär’ der Sohn“ steht die Opferung Isaaks im Mittelpunkt. Regelrechter Jubel kam schließlich bei dem Stück „Damit ihr Hoffnung habt, ich habe den Tod besiegt“ auf. Ebenso begeistert gingen die Besucher bei dem Lied „Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen“ mit. Spontan erhoben sich die Zuhörer von ihren Plätzen und klatschten im Takt.

Immer wieder unterstützte Pfarrer Markus Eichler das Duo an seiner Bassgitarre. So auch bei Adax Dörsams Instrumentalstück „Für Edith“. Mit dem Lied „Diese schöne Traurigkeit“, das sich am portugiesischen Fado orientiert, und dem Segen „Sei beschützt auf Deinen Wegen“ endete ein eindrucksvolles Konzert in der Auferstehungskirche.

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018