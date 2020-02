Musik, Tanz und ganz viel Klamauk

Viernheim.Detlef Gläser traut seinen Augen nicht: Als die Elferräte auf der Bühne Platz nehmen, haben sie blaue Bauhelme auf dem Kopf. Das lässt der Präsident natürlich nicht zu: „Männer, wir sind hier nicht in der Harbighalle und auch nicht im Rathaus... Kappen auf!“ Ordentlich gekleidet, mit der Narrenkappe, beginnt dann die große närrische Sitzung des Clubs der Gemütlichen im Bürgerhaus. „Atemlos wird diese Nacht, es wird getanzt, geschunkelt und gelacht“, kündigt Prinzessin Melanie I. von Feuer und Flamme einen besonderen Abend an. Mit Musik, Tanz und viel Klamauk feiern die „Gemütlichen“ ihre Fastnacht.

Tobias Paltz treibt bei seiner Premiere in der Bürgerhaus-Narhalla den Gästen die Lachtränen in die Augen. „Ich bin Bauer Sepp, ich seh so aus, aber ich bin kein... Studierter“, stellt sich der leicht debil wirkende Bauer vor. Den Narren erzählt er anschaulich vom Landleben – wenn die Kuh einen Darmverschluss hat oder die Mutter ihr Gebiss im Gully sucht („Ich hatte schon drei im Mund, aber meins war nicht dabei...“). Das Publikum quietscht vor Lachen, als er mit einer Freiwilligen das Küssen übt – „wenn zwei Lippenlappen aneinander klappen und dabei ein Geräusch entsteht, wie wenn eine Kuh durch Kuhmist geht“. Und bei der Schilderung seiner ersten Taxifahrt muss Große-Drei-Vizepräsident David Garbe den Taxifahrer spielen.

Marion Striebich wirbelt als „Klara Kohlbecker“ über die Bühne, mit neuer „Identituität“: „Ich bin ein halb-dreiviertel Luder, wie eine schöne Zwiebel – weil Männer anfangen zu heulen, wenn sie mich sehen“, erzählt der verhinderte Bühnenstar. Klara präsentiert Detlef Gläser ihre musikalischen Fähigkeiten und landet am Ende der Performance in den Armen des Präsidenten.

Bauchredner Andreas Knecht hat seinen Vogel Gregor dabei – und der hat einen ziemlich vorlauten Schnabel: „Waren Sie gerade im Harnsteinzimmer?“ spricht er die Gäste unvermittelt an. Das Publikum unterhält Gregor mit interessanten Weisheiten: „Wenn’s kalt wird, nehm ich vier Jäckchen. Cognäc-chen“ oder „Geht nie betrunken flirten, das ist wie hungrig einkaufen –man kommt mit Sachen heim, die man gar nicht will…“

Ein Heimspiel hat der Musikprofessor: „Nach 50 Fastnachtsjahren bin ich noch gut in Schuss“, singt Werner Beidinger, der vor 50 Jahren als kleiner Junge beim CdG zum ersten Mal am Mikrofon stand. Wie immer nimmt er im gesungenen Jahresrückblick das Zeitgeschehen auf die Schippe: Er schlüpft in die Rolle von Donald Trump, der sich selbstsicher dem Impeachment stellt, Gretas böses Gesicht ignoriert und dabei immer gern in den Spiegel schaut: „All das mag ich, und ganz doll mich“. Auch deutsche Politiker bekommen ihr Fett weg: „Wenn man so Minister hat wie den Andreas Scheuer, da wundert es nicht, dass die Merkel zittert.“ Der Musikprofessor besticht nicht nur durch scharfpointierte Kritik, sondern auch duch Sprachwitz: Die Frage nach einem Gurkensalatgewürz „Hosch du en Dill do?“ kann man auch völlig falsch verstehen.

Lange Tradition

Eine längere Tradition auf der CdG-Bühne als Werner Beidinger hat nur der Fanfarenzug aus Hockenheim. Zur Freude von Prinzessin Melanie I. startet die Musikkombo ihren Auftritt mit „Atemlos“. Im Finale heizen die Guggemusiker der Forlebuzzel-Zunft Hambrücken ein und lassen die Narren auf Tische und Stühle steigen. Drei Ex-Prinzessinnen (Nadja I., Christina II. und Jana I.) nehmen in ihrem Sketch die Körpermasse des Elferrats unter die Lupe. „Schön trinken hilft“, meint eine und die andere entgegnet: „Ne, da sieht man das Elend noch doppelt.“ Neben den Musikgruppen und Showacts sind es vor allem die Garden, die für Begeisterung sorgen. Die Offiziersgarde und die Sternengarde beeindrucken bei ihrem Gardetanz mit ihrer Synchronität. Im Showtanz der Funkengarde dreht sich alles um das liebe Geld. Als Solistin wirbelt Tanzmariechen Isabell Hinz über die Bühne. Die „Konfettis“ betanzen die arabische Nacht – und den kleinen orientalischen Damen erscheint ein ganz kleiner Aladin mit einer leuchtenden Wunderlampe. Der dreijährige Paul erobert mit seiner kurzen Bühneneinlage sofort die Herzen der närrischen Gäste.

Den Schlusspunkt setzen „Die Unglaublichen“: Das Männerballett setzt die olympischen Spiele mit den Sportarten Handball, Boxen, Leichtathletik, Gewichtheben, Tennis und Fechten tänzerisch um – keine Frage, dass beim CdG-Fastnachts-Olympia-Tanz alle Sieger sind.

