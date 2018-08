Anzeige

Viernheim.Die Schulstraße ist gerade einmal etwas mehr als 100 Meter lang und trotzdem ist sie an fast jedem Tag stark frequentiert. Das liegt zum einen an den Geschäften, die dort angesiedelt sind. Zum anderen wird in dem Bereich immer wieder gefeiert – und das nicht nur auf der Sommerbühne, dem Stadtfest oder beim Weihnachtsmarkt. So steigt am Samstag, 25. August, ab 18 Uhr, die zweite Auflage des Schulstraßenfests. Das Motto lautet: „Schulstraße macht mal wieder.“

An dem Fest beteiligt sind das Eiscafé Riviera, Lotto und mehr Hofmann, die Zahnarztpraxis Böll, Obst- und Gemüsegarten Aslaner, das Fotostudio Fresh, „Die Worschdkischd“, die Sparkasse Starkenburg und die städtische Wirtschaftsförderung.

Holger Bläß & Friends treten auf

Für die musikalische Umrahmung sorgen ab 19 Uhr Holger Bläß & Friends. Zugesagt haben Sängerin Eva-Jeanette Izoubaz, Dario Allegra (Piano/Gesang), Schlagzeuger Tilo Gansloser und Bassist Nico Neumüller. Auf dem Programm stehen aktuelle Hits und Klassiker der vergangenen Jahrzehnte.