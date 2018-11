Musik zum Träumen in der Kulturscheune

Viernheim.Größer kann der Unterschied, verschiedene Musik zu erleben, nicht sein: Die grellen Akkorde beim Kerwetrubel auf dem Apostelplatz und nur wenige Minuten entfernt in der benachbarten Kulturscheune Musik zum Träumen. Im zweiten Konzert der gemeinsamen Konzertreihe der Starkenburg Philharmoniker und der Städtischen Musikschule Viernheim präsentierte das Duo „Yester’s Garden“ sein Programm „Abend- und Wiegenlieder aus aller Welt“.

Jessica Hornig (Gesang, Geige und weitere Instrumente) und Stephan Heinz (Harfe und Klavier) nahmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise in mehrere Länder zu den kleinen Edelsteinen in der Musikkultur.

Das bekannte Wiegenlied „Schlafe mein Prinzchen, schlaf’ ein“, das Mozart komponierte, war der Wegweiser zu diesen Melodien der Ruhe und Zufriedenheit. Jessica Hornig sang die Lieder in der jeweiligen Landessprache. Wenn sie dann diese Melodien im zarten Piano ihrer Geige, von der Harfe begleitet, wiederholte, wurde die Musik zu Bildern, zu Ansichten und zu Begegnung mit anderen Menschen. So verlief diese Reise in Etappen, die sich oft in Rhythmus und Tempo unterschieden. Dabei bekamen manche Lieder den besonderen Reiz durch kleine Rhythmusinstrumente, andere wurden mit Flötentönen geschmückt.

Wie unterschiedlich diese Lieder sein können, erkannte man bereits an zwei Beiträgen aus verschiedenen Regionen. So heißt es in einem Lied aus Norddeutschland „Dat du min Leevsten büst“. In einem Lied aus Süddeutschland klingt es ganz anders: „Wer hat die schönsten Schäfchen“. Auch das schottische Lied „Highland fairy lullaby“ war vielen Konzertbesuchern vertraut. So wurde die Musik zu Bildern und zu Hinweisen auf Besonderheiten eines Landes, wie zum Beispiel „All the pretty horses“ aus Nordamerika. Bei dem Lied „Thula baba“ war man für kurze Zeit in Südafrika und bei „Hine e hine“ sogar in Neuseeland.

Es war ein Konzert, das den Musikfreunden die Freude der Menschen in der Heimat dieser Lieder vermittelte. Mit Geige und Harfe war man für kurze Zeit bei ihnen und erfuhr, dass sie die gleichen Wünsche und Hoffnungen haben wie wir: Frieden und ein glückliches Miteinander auf dieser Welt. Abend und Wiegenlider aus all diesen Ländern waren Friedensbotschaften.

Das merkte man ganz deutlich bei dem abschließenden „Guten Abend, gut Nacht“, bei dem das Publikum laut mitsang. Für den langen herzlichen Beifall bedankten sich Jessica Hornig und Stephan Heinz mit dem französischen Lied „Der Wolf, das Rehlein und der Ritter“. Der Leiter der Städtischen Musikschule, Rúnar Emilsson, der eingangs die Gäste begrüßte, überreichte den beiden Musikern Blumengebinde und verband damit den Hinweis, dass Jessica Hornig an der Musikschule als Lehrerin tätig ist. H.T.

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018