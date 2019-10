Musikalische „Erinnerung“

Viernheim.Seit 13 Jahren lädt die Geigerin Jeanette Pitkevica das Viernheimer Publikum zu Konzertreihen ein. Auch in der Spielzeit 2019/2020 präsentiert sie vier Veranstaltungen mit hochkarätiger Besetzung. Beim ersten Konzert mit dem Titel „Erinnerung“ stellten sich neben Pitkevica die in Viernheim bekannte Pianistin Gulnora Alimova und Sopranistin Sabine Goetz vor. Alle drei Künstlerinnen kommen von der Musikhochschule Mannheim und waren bei internationalen Auftritten erfolgreich. In der Kulturscheune spielten sie Werke von Johannes Brahms und Richard Strauss.

Das Programm bot ein buntes Mosaik aus Kunstliedern und Instrumentalkompositionen. Johannes Brahms hat einst seine Liebe zur ungarischen Musik des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck gebracht. Im Mittelpunkt stand seine Sonate für Violine und Klavier in d-Moll. In den vier Sätzen bezauberten Jeanette Pitkevica mit ihrer Geige und Gulnora Alimova am Klavier die Konzertbesucher. Der Geigenpart reichte von verträumtem Verweilen bis zum virtuosen Feuerwerk. Immer und überall war bei diesem Wechsel das Klavier dabei.

Ein herrliches Porträt des Komponisten Johannes Brahms gelang Sopranistin Sabine Goetz. Mit wohlklingender Stimme erzählte sie die Geschichten der Lieder, die große Dichter geschrieben haben: „O wüsst ich doch den Weg zurück“, „An die Nachtigall“, „Immer leiser wird mein Schlummer“, „Meine Liebe ist grün“ waren Texte, die von ihr mit strahlender Stimme gesungen und vom Klavier und auch von der Geige mit erkennbarer Musizierfreude begleitet wurden.

Wechsel zur Oper

Richard Strauss war immer ein begeisterter Liederkomponist. Die Textvorlagen, die ihm gefielen, sollten nach seiner Meinung „Naturstimmung mit Seelenpointen“ sein. Später wechselte Strauss zu den Opern, wodurch er kaum mehr Lieder komponierte. Umso kostbarer sind die Lieder, die es auch heute noch von ihm gibt und von denen einige im Konzert zu hören waren, von Geige und Klavier liebevoll begleitet: „Morgen“, „Die Nacht“, „Ich wollt ein Sträußlein binden“, „Zuneigung“ und „Beim Schlafengehen“. Auf dem Programm standen darüber hinaus einige Lieder von Gustav Mahler und Robert Kahn sowie „Vocalise“ von Sergej Rachmaninow.

Das Publikum dankte Jeanette Pitkevica, Sabine Goetz und Gulnora Alimova für deren Darbietungen mit langem Applaus. Die dafür gebotene Zugabe überstrahlte dann das gesamte Programm. Es war die Arie „L’amerò“ von Wolfgang Amadeus Mozart. H.T.

