Musikalische Reise über die britischen Inseln

Viernheim.Es ist eine musikalische Reise durch Raum und Zeit: Fiddler’s Red nahmen ihre Zuhörer vom elften Jahrhundert mit in die Gegenwart, von Irland und Schottland über Frankreich bis nach Viernheim. Fiddler’s Red gaben ein kleines, feines Konzert im Gemeindesaal St. Hildegard. Die Band besteht aus Eva-Maria und Engelbert Renner sowie Monika und Frank Enger und hat sich vor etwa vier Jahren zusammengefunden. Der Abend gehört zu den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Eine-Welt-Kreises.

Der Auftritt war ein Benefizkonzert – zugunsten der Hilfsprojekte in Rondonopolis in Brasilien. Mit dem größten Teil seiner Spenden in den vergangenen 25 Jahren unterstützte der Verein nämlich die Arbeit von Padre Lothar Bauchrowitz. „Wir werden auch weiterhin für diese Projekte spenden“, versprach die Vorsitzende Hilde Maier bei der Begrüßung. Auch wenn der Padre aufgrund seines Alters und seines Gesundheitszustandes inzwischen im Ruhestand ist, wird seine Arbeit vor Ort fortgesetzt. Beim Benefizkonzert gab es mehrere Lieder, teilweise instrumental vorgebracht, teilweise ein- und mehrstimmig gesungen. Die Stilrichtungen reichten dabei von mittelalterlichen Klängen über Irish Folk und Traditionals bis hin zu Eigenkompositionen von Eva-Maria Renner. Auch in der instrumentalen Besetzung zeigte sich die Kapelle breit aufgestellt: Zu Kontrabass, Flöten, Gitarre und Violine kamen Dudelsack und Bodhrán, die irische Trommel.

Fiddler’s Red starteten ihre musikalische Reise in Frankreich mit dem Trinklied „Tourdion“, dem Schreittanz „Le Jasmin“ und den bretonischen Liedern „An Alarc’h“ und „Ar Galon Dinger“. Irische Weisen waren mit „Baidin Fheilimi“, „Hey Didl Dei“, „I’ll Tell Me Ma“, dem „Limerick Rake“, „Mairies Wedding“, „Spanish Lady“, „Sally Gardens“ oder die Hymnen „Molly Malone“ und „Danny Boy“ zu hören. Der britischen Insel entstammen auch die Songs „Scarborough Fair“, „Loch Lomond“ und der „Skye-Boat Song“. Mit aktuellem Bezug gingen Fiddler’s Red in ihren letzten Programmteil. „Green Fields Of France“ handelt von Soldatengräbern im Ersten Weltkrieg.

Darin eingebettet spielten die Musiker den Trauermarsch „Flower Of The Forest“. Dem Mutmachlied „Lebenswege“ schloss sich ein weiteres Stück an, das Eva-Maria Renner selbst komponiert hat: „Wehre dem Anfang“ soll Aufrütteln gegen Gleichgültigkeit angesichts der aktuellen politischen Entwicklung in Deutschland und weltweit. Das „Weltlied“, ebenfalls eine Eigenkomposition, fordert auf, einen ersten Schritt zu machen und die Welt als lebenswerten Ort zu erhalten. Das Konzert schloss mit „The Parting Glass“ – das schottisch-irische Lied besingt das letzte Glas zum Abschied. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019