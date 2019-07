Musiker drehen die Zeit zurück

viernheim.Obwohl gelegentlich einige Regentropfen vom Himmel fielen, fand das Heimspiel der Band Good old Boys auf der Viernheimer Sommerbühne am Donnerstagabend vor vollem Haus statt. Die nicht mehr ganz so jungen Musiker aus der Brundlandstadt haben zahlreiche Anhänger, mittlerweile gibt es sogar einen kleinen Fanclub. Geboten wurde handgemachter Blues, Rock, Country, Schlager und Swing aus den vergangenen Jahrzehnten, wobei die Besucher insbesondere bei den deutschen Stücken lautstark mitsangen.

Die Bandmitglieder freuten sich auf den Auftritt, „denn wir haben bei unseren Konzerten nicht immer so eine großen Kulisse“, wie Holger Helfrich betonte. „Da macht es natürlich auch auf der Bühne Spaß.“ Diese Einstellung übertrug sich schnell auf das Publikum, in dem sich viele Verwandte, Freunde und Nachbarn der Musiker befanden. „Die Band hat sich mittlerweile auch einen Namen weit über die Grenzen des Stadtviertels hinaus gemacht“, scherzte der Organisator der Sommerbühne, Kai Kemper, bei der Begrüßung.

Neben Sänger und Bassist Holger „Hoschek“ Helfrich gehören Stefan „Dummerse“ Thomas (Schlagzeug, Gitarre, Gesang), Patrick Elling (Gesang, Gitarre, Ukulele), Stefan Reinhardt (Gitarre, Gesang), Thomas Lantz (Keyboard, Gitarre, Banjo, Gesang) und Norbert Kahnert (Gesang, Trompete) zu der Formation. Gesangliche Unterstützung erhielten sie bei den Liedern „Fortunate Son“ von Creedence Clearwater Revival und „Just Like Jessie James“ von Cher durch Lilly Helfrich.

Fast alle Lieder waren den Zuhörern bekannt. Bei „Bad, Bad Leroy Brown“ von Jim Croce, „Lookin’ Out My Back Door“ von Creedence Clearwater Revival, „Hit The Road Jack“ von Ray Charles, „Everbody Needs Somebody“ von den Blues Brothers, „Johnny B“ von den Hooters, „Locomotive Breath“ von Jethro Tull“ oder „Seven Nation Army“ von The White Stripes gingen sie begeistert mit.

Engagiertes Publikum

Besonders laut wurde das Publikum bei den deutschen Stücken. Ob „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens, „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ von Rudi Carrell, „Schickeria“ von der Spider Murphy Gang, „Westerland“ von den Ärzten oder „Hulapalu“ von Alpenrocker Andreas Gabalier – auf den „Chor“ vor der Bühne war Verlass. Als Zugabe präsentierten die Good old Boys „Long Train Running“ von den Doobie Brothers und „T.N.T.“ von AC/DC, bevor die Besucher sich schließlich auf den Heimweg machten.

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.07.2019