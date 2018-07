Musiker setzen ein Glanzlicht

Anzeige

Auch die Freunde der Beatles kamen mit „I Want To Hold Your Hand“ aus dem Jahr 1964 und „Hey Jude“ (1968) nicht zu kurz. Auer und seine Mitspieler wechselten in Windeseile durch verschiedene Stilrichtungen und Jahrzehnte der Musikgeschichte. So mancher Zuhörer musste sich sputen, um die jeweiligen Lieder dem Originalinterpreten zuzuordnen, denn schnell war der nächste Hit an der Reihe. Zwischendurch wurden auch Kompositionen aus der Anfang Dezember erscheinenden CD von Alex Auer gespielt.

Der Gitarrist der Söhne Mannheim und von Xavier Naidoo ist musikalisch breit aufgestellt, er mag nicht nur Rock, Pop, Funk- und Soulnummern, er liebt es auch lateinamerikanische und afrikanische Rhythmen einfließen zu lassen.

Da durfte mit „Is This Love“ von Bob Marley ein echter Reggae natürlich nicht fehlen.

Und wenn er sein Instrument hinter seinem Rücken oder mit den Zähnen bearbeitet, ist der Hand zu Jimmy Hendrix unverkennbar.

Es gibt keinen festen Plan

Bei der Auswahl der Stücke lässt sich Alex Auer vom Moment und dem Publikum leiten. „Das kommt immer auf die Stimmung an, die gerade bei einem Konzert herrscht. Einen festen Plan gibt es nicht. In Viernheim ist das Konzept zweifellos aufgegangen, auch wenn er manchmal einen Blick auf seinen Spickzettel mit dem Repertoire geworfen hat. „Das war aber nur eine Erinnerungshilfe“, so Auer.

