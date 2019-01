Musiker verbreiten Lebensfreude

Viernheim.„Freunde, das Leben ist lebenswert“: Unter diesem Motto laden die Starkenburg-Philharmoniker zu ihrem Neujahrskonzert am Sonntag, 20. Januar, 17 Uhr, in das Viernheimer Bürgerhaus ein. Bereits am Sonntag, 13. Januar, 17 Uhr, tritt das 50-köpfige Orchester mit Solisten in der Hans-Pfeiffer-Halle in Lampertheim auf.

Sowohl der Vorsitzende Rúnar Emilsson als auch der musikalische Leiter des Orchesters, Günther Stegmüller, haben bei einem Pressegespräch ein Programm musikalischer Lebensfreude mit besonders beliebten Ohrwürmern versprochen (wir berichteten).

Angekündigt wurden unter anderem Melodien aus Operetten von Johann Strauss und Franz Lehár. Auch beliebte Orchesterparts werden geboten, bei denen die Ausnahmegeigerin Yvonne Smeulers als Solistin auftreten wird. Darüber hinaus wird es ein Wiedersehen mit dem mexikanischen Startenor Marco Antonio Rivera geben.

Der Melodienreigen mit „Perlen der Musikgeschichte und beschwingter populärer Klassik“ wird nach Angaben des Veranstalters alle musikalischen Erwartungen erfüllen. Moderatorin des Konzertabends ist Dagmar Weber. Günther Stegmüller, sein Orchester und die Solisten wollen mit dem Programm musikalische Freude verbreiten und das Wohlbefinden der Zuhörer fördern. Bei dem Konzert werden die Starkenburg-Philharmoniker von mehreren Institutionen unterstützt. So wolle die Sparkassenstiftung Starkenburg einen Beitrag zur Förderung „wertvoller regionaler Kultur“ leisten. Die Viernheimer Stadtwerke unterstützen das Orchester erneut bei Organisation und Ausrichtung der Veranstaltung. Mit der Bereitstellung von Probemöglichkeiten ist auch die Stadtverwaltung als Helfer im Boot. Außerdem sei die Kooperation des Orchesters mit der städtischen Musikschule Viernheim eine wertvolle Hilfe. Sie alle tragen nach Angaben der Starkenburg-Philharmoniker zum Gelingen ihrer „Internationalen Reise“ bei. H.T.

