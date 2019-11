Musikfreunde genießen sakrales Konzert in Elbphilharmonie

Viernheim.Die Überraschung war groß, als die Viernheimer Musikfreunde von der Reise nach Hamburg erfuhren, die die Viernheimer Volkshochschule (VHS) organisiert hatte. Die Vorfreude auf die Stadt und besonders auf das Konzert in der Elbphilharmonie war groß. Das Flair dieser weltbekannten deutschen Großstadt internationaler Prägung – mit der Elbphilharmonie als eines ihrer Wahrzeichen – stimmte die Viernheimer auf das Konzerterlebnis ein. Und die Musikfreunde waren sich einig: Die Elbphilharmonie wird ihrem Ruf, eines der schönsten und modernsten Konzerthäuser im internationalen Musikbetrieb zu sein, mit ihrer Architektur und Akustik im Konzertsaal mit einem großen Forum für Orchester und Chor sowie für 2000 Besucher gerecht.

Hier könne der international gefragte französische Chefdirigent Sylvain Cambreiling, der unter anderem bereits als Generalmusikdirektor an der Staatsoper Stuttgart und als musikalischer Leiter des Sinfonieorchesters des SWR bewundert wurde, seine Idee, mit der Auswahl entsprechender Kompositionen neue vielfältige Konzertformate zu gestalten, verwirklichen. Das konnte man auch dem Programm für das Konzert entnehmen, das die Viernheimer VHS-Gruppe besuchte. An dem Konzert wirken außer dem großen Orchester der Hamburger Sinfoniker auch der Europa-Chor Akademie Görlitz (Leitung Joshard Daus) mit. Aus diesem Angebot gestaltete der Dirigent Sylvain Cambreiling einen vielstimmigen Hinweis auf Allerheiligen und Allerseelen. Mit dem weltberühmten „Kyrie“ und „Ave verum corpus“ von Wolfgang Amadeus Mozart begann diese Folge unterschiedlicher musikalischer sakraler Kostbarkeiten in Abstimmung von Orchester und Chor. Dann jedoch folgten ganz andere Kompositionen aus Osteuropa. Der Dirigent bezeichnete diesen Konzertstil als „Fensterkreuz“. Auszüge aus dem Cherubinischen Gesang „Liturgie des heiligen Chrysostomos“ von Peter Tschaikowsky, sang der Chor mit feinen Tempoabstimmungen in russischer Sprache. Von Karol Szymanowski stand die „Litanei an die Jungfrau Maria“ auf dem Programm. Eine große Überraschung war von Igor Strawinsky die „Psalmensymphonie“, bei der das Orchester nur mit Bläsern besetzt war. Gerade die Dialoge zwischen Oboe und Fagott waren musikalische Edelsteine dieses Konzerts, bei dem zum Schluss das Publikum minutenlang stehend applaudierte.

Unter der Leitung von Anne Knapp wurde die Reise ein voller Erfolg. Bei einer Stadtbesichtigung und einer Hafenrundfahrt konnten die Musikfreunde die schönsten und bedeutendsten Plätze Hamburgs besichtigen. Dabei galt die Speicherstadt als das Highlight. H.T.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019