Muskeln entspannen

Viernheim.Unter dem Motto „Mit Pilates zur besseren Rumpfstabilität und Körperhaltung“ bietet die Triathlonabteilung des TSV Amicitia Viernheim ab Freitag, 6. März, einen neuen Präventionskurs „Pilates für Einsteiger“ an. Das Ganzkörpertraining nach Joseph Pilates sei eine erfolgreiche Trainingsmethode, die Atemtechnik, Konzentration, Kontrolle bei den Übungen, Koordination und Beweglichkeit kombiniert, heißt es in der Ankündigung.

Im Zentrum des Kurses stehen vor allem die tiefliegenden Muskeln im Bereich Bauch und Rücken. Ein starkes „Powerhouse“ in der Körpermitte sei nicht nur im Alltag, sondern auch bei vielen Sportarten extrem wichtig, um kraftschonende Muskelarbeit zu gewährleisten und Über- oder Fehlbelastungen zu vermeiden. Hartnäckige Verspannungen würden vor allem durch die Verklebungen der Faszien hervorgerufen, die mit dieser Methode gelöst werden könnten. Der zehnstündige Kurs findet ab dem 6. März immer freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Alten Stadtgärtnerei 21 statt. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 06204/91 94 64 oder per E-Mail an si_heidemann@t-online.de. su

