Mutmaßliche Einbrecher gefasst

Viernheim.. Die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrecherduos im Alter von 18 und 21 Jahren ist der Polizei am frühen Dienstag, 8. Januar, gelungen. Ein Zeuge habe die frischen Aufbruchspuren gegen 0.40 Uhr an der Tür eines Lotto-Geschäfts in der Rathausstraße/Ecke Schulstraße bemerkt, teilt eine Sprecherin mit. Zeitgleich konnte er drei Personen erkennen, die zu Fuß in Richtung Bahnhof liefen. Mit zivilen und uniformierten Polizisten sowie einem Hund wurde nach der Personengruppe gefahndet. Um kurz vor 1 Uhr stellten die Ordnungshüter zwei einschlägig bekannte Männer aus Viernheim und Mannheim in der Lorscher Straße. Die Ermittlungen zu dem möglichen weiteren Tatbeteiligten dauern an. pol/bur

