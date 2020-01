Muttersprachlerin lehrt Chinesisch

Die Volkshochschule bietet ab 23. Januar an zehn Terminen immer donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr einen Chinesisch-Anfängerkurs in der Fröbelschule an. „Chinesisch ist eine faszinierende und sehr facettenreiche Sprache“, schreibt die Volkshochschule. Zudem sei es „die meist gesprochene Sprache der Welt“ und werde angesichts der Bedeutung der chinesischen Wirtschaft immer wichtiger.

In dem Kurs der Volkshochschule wird aber nicht nur die Sprache gelehrt. Die Kursleiterin Ping Yan-Kramer, die ihre Muttersprache unterrichtet, gibt laut einer Mitteilung auch Einblicke in die chinesische Kultur. Eine Anmeldung ist in der Geschäftsstelle der Volkshochschule im Bürgerhaus oder unter der Telefonnummer 06204/98 84 01 möglich. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.01.2020