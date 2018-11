Nach 80 Jahren so aktuell wie nie

Viernheim.„Unser alljährliches Zusammenkommen zum Gedenken nicht nur an die Pogromnacht im Jahr 1938, sondern an den verübten Mord an sechs Millionen Juden, ist ein unverzichtbarer Termin.“ Mit diesen Schlussworten mahnte Mykhaylo Kotlyarsky vom jüdischen Religions- und Kulturverein Shalom bei seiner Rede anlässlich der Gedenkstunde in Viernheim, die Geschehnisse von einst stets im Gedächtnis zu behalten.

Die Gedenkfeier diene der Erinnerungen an die Schrecken des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte und das unbeschreibliche Leid, das über die Juden in Deutschland, Europa und der Welt gebracht wurde. „Die Zeit zwischen 1933 und 1945 darf nicht vergessen und totgeschwiegen werden.“

Anlässlich des 80. Jahrestags der Reichspogromnacht platzte die Kulturscheune förmlich aus allen Nähten, noch nie war die Anteilnahme so groß wie diesmal. Die riesige Resonanz von fast 200 Besuchern scheint dem Zeitgeist geschuldet zu sein. Entsprechend angetan war deshalb auch Bürgermeister Matthias Baaß bei seiner Begrüßung. „Es ist ein gutes Zeichen, dass es in unserer Stadt viele Menschen gibt, die sowohl den Geschehnissen gedenken, sich aber auch für Demokratie und Freiheit einsetzen.“

Der Rathaus-Chef lobte das „Forum der Religionen“, das sich vor drei Jahren aus offiziellen Vertretern der katholischen, evangelischen und muslimischen Gemeinden sowie interessierten Bürgern konstituiert hat. „Ich freue mich auch, dass heute Vertreter dieser Institutionen hier sind.“

Schweigeminute an Mahnmal

Baaß erinnerte an die Errichtung des Mahnmals zur Bücherverbrennung vor der Stadtbücherei vor 29 Jahren. Dort wurde auch eine Schweigeminute für die Opfer des Nazi-Regimes abgehalten.

In einer Lesung schilderten Erzählerin Renate Rhein und die beiden städtischen Auszubildenden Nina Stahl und Alkan Tiktas die Geschichte der jüdischen Viernheimer Familie, deren Hauptperson Siegfried „Sigges“ Weißmann war. Die Weißmanns wanderten schließlich schweren Herzen in die USA aus. Dort kam die Familie dann durch Fleiß zu Wohlstand und schickte nach Kriegsende Care-Pakete zu Freunden nach Viernheim. Wie in jedem Jahr läuteten auch diesmal zu Beginn der Feierstunde anlässlich der Reichspogromnacht wieder die Glocken aller Viernheimer Kirchen. „Gegen das Vergessen!“ lautete der Leitgedanke.

Erstmals lag die Vorbereitung der Gedenkstunde in den Händen der Stadtverwaltung. Daran beteiligt waren außerdem der Jüdische Religions- und Kulturverein Viernheim „Schalom“ und der Ausländerbeirat. Ein dickes Dankeschön ging an den Initiator und damaligen Vorsitzenden des DGB Viernheim, Willi Thomas, der einst die Basis für die Gedenkfeier gelegt hatte.

Beeindruckend und auch dem Anlass entsprechend war die musikalische Begleitung der Gedenkfeier durch die junge Pianistin Sophia Kramer. Das Talent der städtischen Musikschule spielte zwischen den Ansprachen zwei Stücke von Aaron Copland und erntete dafür langanhaltenden Applaus.

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018