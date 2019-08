Nach der Dressurprüfung ab ins Gelände

Viernheim.Die Kutschengilde hat sich als Ausrichter von Großveranstaltungen in der Pferdesportszene längst einen Namen gemacht. Zuletzt wurde das Musikfestival „Oaktree Openair“ organisiert, bei dem die Rodgau Monotones eine tolle Show ablieferten (wir berichteten). „Wir wollten uns eine weitere Einnahmequelle sichern, um damit die sportlichen Wettbewerbe finanzieren zu können. Schließlich fallen bei Meisterschaften eine Menge an Kosten an“, spricht Clubchef Armin Brand über die Aktivitäten, bei denen immer zahlreiche Helfer zum Gelingen beitragen.

So auch schon im Vorfeld der deutschen Meisterschaften der Einspänner Pferde und der hessischen Meisterschaften der Zweispänner Pferde und Ponys. Die Wettbewerbe beginnen am Freitag, 23. August, und werden über das ganze Wochenende auf dem Turniergelände (Am Lampertheimer Weg) ausgetragen. Dafür mussten die Helfer einiges auf Vordermann bringen: an den Hindernissen Bohlen einhängen und streichen, das Siegerpodest fertigmachen und das Wasserloch im Parcours befüllen.

„Diese nationalen Titelkämpfe der Einspännerfahrer sehen in Viernheim einen Veranstalter, der in den vergangenen 25 Jahren viel für die Entwicklung des Fahrsports in Deutschland geleistet hat“, lobt Breido Graf zu Rantzau, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, die Verantwortlichen der Kutschengilde vor Turnierstart.

„Sport positiv beeinflusst“

Schon 1995 richtete die Kutschengilde die deutschen Meisterschaften der Zweispänner aus. Neben weiteren hochkarätigen Fahrturnieren war der Verein 2010 Veranstalter der ersten deutschen Jugendmeisterschaften. „Gerade dieses Championat für den Nachwuchs hat den Fahrsport hierzulande positiv beeinflusst und sicher dazu beigetragen, neue Menschen für das Thema Pferd zu interessieren“, betont Breido Graf zu Rantzau.

Der Startschuss zum ersten Wettbewerb, einer Dressurprüfung der Klasse S für Zweispänner Ponys, fällt am Freitag schon um 7 Uhr. Am Samstag, 24. August, geht es um 9.30 Uhr mit der Geländefahrt der Einspänner Pferde Klasse S weiter. Der Sonntag beginnt rasant, denn ab 9 Uhr sorgt das Hindernisfahren der Zweispänner Ponys und der Zweispänner Pferde für packende Momente. Ab 16.30 Uhr werden im Festzelt die Sieger geehrt. JR

