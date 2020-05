Nach der Pause waschen sich alle die Hände

Viernheim.Vor ein paar Tagen hat der Unterricht für die Schüler der Abschlussklassen an der Friedrich-Fröbel-Schule wieder begonnen. Und inzwischen ist dort Routine eingekehrt.

Nach der großen Pause auf dem Schulhof treffen sich elf Schüler einer zehnten Klasse zum Unterricht bei Anja Kropp. Sie ist für den Englisch-Unterricht in dieser Klasse eingesprungen. „Eigentlich hätte ich dieses Jahr keine Abschlussklasse gehabt“, sagt sie. Aber sie habe sich sehr gefreut, nach der Corona-Zwangspause wieder unterrichten zu können. In dieser Unterrichtsstunde wiederholt sie mit ihrer kleinen Lerngruppe die Vergangenheitsformen der englischen Sprache. Ansonsten ist es gespenstisch ruhig in der Fröbelschule. In weiteren Klassensälen werden zeitgleich vier Lerngruppen der Real- und der Hauptschule unterrichtet. Und zwar in anderen Teilen des Schulgebäudes, damit sich die Schüler möglichst wenig begegnen.

Im Unterricht von Anja Kropp hören die elf Schüler aufmerksam zu. „Es ist sehr angenehm, so zu unterrichten“, sagt sie zufrieden. Sie müsse sich lediglich daran gewöhnen, nicht zu nahe an die Schüler heranzutreten. „Das fällt mir schon schwer“, sagt sie. Sie sei es gewohnt, den Schülern beim Schreiben auch einmal über die Schulter schauen zu können oder ihnen einige Aufgaben am Tisch zu erklären. „Aber ich improvisiere einfach ein bisschen.“

Auch die Schüler halten den vorgeschriebenen Abstand von eineinhalb Metern ein. Im Unterricht sitzt jeder an seinem eigenen Tisch, und nach der Pause waschen sich alle am Waschbecken im Klassensaal die Hände.

Einige der Jugendlichen tragen einen Mundschutz, was nicht verpflichtend ist. „Die Schüler halten sich wirklich vorbildlich an die Regeln“, sagt auch Schulleiter Markus Taube zufrieden. mek

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.05.2020