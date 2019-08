Nach furiosem Start nur noch Sommerfußball

Viernheim.Nach einer eher schwachen Vorbereitung, in der dem Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim Amicitia kein einziger Sieg gelang, haben die Blaugrünen den Saisonauftakt gegen die TSG Eintracht Plankstadt verdient mit 3:0 gewonnen.

Vor einer stattlichen Kulisse von gut 300 Zuschauern im Waldstadion – was der Vorstellung aller Mannschaften des Gesamtvereins geschuldet war – verpassten die Südhessen einen deutlicheren Erfolg. Die Partie selbst riss die Besucher allerdings nicht von den Sitzen, denn beide Teams boten Sommerfußball – mit deutlichen Vorteilen für die Hausherren. Plankstadt, frisch aus der Landesliga Rhein-Neckar abgestiegen, war mit dieser Niederlage noch gut bedient, denn gleich fünf Versuche der Südhessen landeten an Latte oder Pfosten. Dazu wurden weitere Möglichkeiten leichtfertig vergeben.

Viernheims neuer Trainer Marc Willems hatte mit der Startformation überrascht, denn mit Torhüter Tim Kahnert, Thomas Sturn und Timothy Wellenreuther saßen gleich drei Stammspieler der vergangenen Saison die ganze Begegnung über auf der Reservebank. Die Neuzugänge Tom Riesinger, Fatbardh Behlulaj, Kevin Foltz und Tobias Sagewitz haben noch kein Spielrecht und werden vielleicht bis zum 1. November zusehen müssen.

Die Blaugrünen begannen dennoch furios, hätten nach guten Chancen schon in den Anfangsminuten mit drei oder vier Treffern führen können. Daniel Schmitt und Timo Endres ließen aber gute Möglichkeiten ungenutzt. Trotzdem ging der TSV Amicitia früh in Führung, als Tim Schörghofer bei einem Durcheinander vor dem Gästetor am schnellsten reagierte und nach vier Minuten das 1:0 markierte. Danach trafen Schmitt und Endres noch die Latte, ein Kopfballtor von Timo Bauer wurde wegen Abseitsstellung nicht anerkannt.

Trotz der frühen Führung kam kein Tempo in die Aktionen der Gastgeber. Viele Rückpässe, kein Anlaufen des Gegners und auch kein schnelles Umschaltspiel: Da kamen die biederen Plankstädter nur selten in Verlegenheit. Allerdings sorgte das Team von Gästetrainer Heinz Beneke auch selten für Gefahr auf der Gegenseite und bescherten Torhüter Martin Rheingans einen eher gemütlichen Nachmittag.

Mit seinem Treffer zum 2:0 (51.) sorgte Torjäger Timo Endres kurz nach der Pause für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Schörghofer mit seinem zweiten Treffer zehn Minuten vor dem Abpfiff nach Vorarbeit von Rene Helbig. JR

