Nach Scheitern nicht aufgeben

Viernheim.Enis Orak, 16 Jahre alt, sitzt vor einem der drei Laptops im Dachgeschoss der städtischen Freizeit- und Bildungseinrichtung „Treff im Bahnhof“ (TiB) und grübelt über die richtige Formulierung für sein Motivationsschreiben. Orak legt die Stirn in Falten, denkt nach. „Es geht nicht um die richtige Rechtschreibung“, ermutigt ihn Michael Krauß vom Verein Förderband Viernheim, der im Dachgeschoß des TiB untergebracht ist und sich seit knapp 31 Jahren um die die berufliche Integration von jungen Menschen in der Übergangszeit von der Schule in den Beruf kümmert. „Einfach mal fließen lassen“, sagt Krauß und der 16-jährige Orak fängt an in die Tastatur zu tippen.

„Authentisch bleiben“

Jugendberufshilfe Viernheim für Menschen bis 27 Jahre Die Jugendberufshilfe setzt sich aus der Fachstelle Jugendberufshilfe (Angebot des Kreises Bergstraße) und der kommunalen Jugendberufshilfe zusammen. In Viernheim ist die Fachstelle Jugendberufshilfe beim Verein Förderband angesiedelt. 2017 wurden durch beide Konzepte etwa 675 junge Menschen durch Beratungen, den Bewerbertreff, Kompetenzfeststellungsverfahren und Seminare beraten, geschult und unterstützt. Davon wurden 26 Jugendliche kontinuierlich vom Förderband e.V., der seit 31 Jahren besteht, betreut. Das Angebot richtet sich an Menschen bis 27 Jahre, die sich im Übergang von der Schule in den Beruf befinden und hierfür Hilfe benötigen. Jeden Mittwoch veranstaltet das Förderband im „Treff im Bahnhof“ (TiB), Friedrich-Ebert-Straße 8a, einen offenen Bewerbertreff. Uhrzeit: 15 bis 18 Uhr. gbr

Was er nach seinem Abschluss an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim werden möchte, weiß der 16-Jährige eigentlich schon genau – „Kfz-Mechatroniker bei Daimler Benz“ – nur, wie die Bewerbung auch erfolgreich wird, das möchte Orak von Krauß und seiner Kollegin Cornelia Dewald, die an diesem Mittwoch ebenfalls Ansprechpartnerin im offenen Bewerbertreff des Förderbandes ist, wissen. Und damit ist Enis Orak kein Einzelfall.

Die Anzahl junger Menschen, die sich an den Verein wenden, um bei Bewerbungen Hilfestellung zu erhalten, ist im vergangenen Jahr um 29 Prozent auf insgesamt 131 Personen gestiegen. Das geht aus dem vorläufigen Jahresbericht der Fachstelle Jugendberufshilfe hervor, der dem „Südhessen Morgen“ vorliegt. Krauß wundert das nicht. „Es gibt eine hohe Prozentzahl an jungen Menschen, die im Übergangssystem hängen bleiben“, berichtet er. Mit Übergangssystem meint der pädagogische Leiter die Zeit nach dem Schulabschluss und vor dem Aufnehmen eines Studiums oder eines Ausbildungsplatzes oder auch die Zeit, die nach einem abgebrochenen Studium plötzlich immer länger wird. Junge Menschen mit Migrationshintergrund hätten es im deutschen Bildungssystem oft besonders schwer, berichten Krauß und Dewald. „Was uns auffällt: Zu uns kommen immer mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund, die sich über einen Hauptschulabschluss, das Fachabitur bis zu einem Studium hochgearbeitet haben, dieses dann nach zwei, drei Semestern abbrechen, dann eine Ausbildung machen möchten und einfach nichts bekommen“, sagt Krauß. Diese Personen zu ermuntern, nicht aufzugeben, sondern weiter zu motivieren, haben sich Krauß und Dewald zum Ziel gemacht: „Wir bringen ihnen bei, authentisch zu bleiben. Denn auch aus einem Scheitern kann ein Mehrwert entstehen“, so Krauß.