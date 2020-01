Viernheim.Zu einem Ort der Debattenkultur wird die Kulturscheune bei einer neuen Gesprächsreihe der Volkshochschule (VHS) mit dem Lampertheimer Philosophen Anton Schmitt jeweils am letzten Sonntag eines Monats, von 11 bis 13 Uhr. Beim ersten Termin von „Sonntags bei Anton“ ging es um das Thema „Nachdenken über das eigene Denken“. Sehr schnell waren die Besucher bei dem Begriff „Phrasendrescherei“ und der Überlegung, wie Kommunikation gelingen könne.

„Wie kann man bloße Phrasen genauer beschreiben, und was kann man gegen sie tun, so dass man ihnen nicht ohne Weiteres auf den Leim geht?“ So lautete die zentrale Frage. Mithilfe des Lampertheimer Philosophen kamen die Teilnehmer der Veranstaltung zu der Erkenntnis, dass die Sprache es ermöglicht, sich miteinander zu verständigen und einem anderen Menschen etwas mitzuteilen, um bei unterschiedlichen Ansichten zu einer guten Lösung zu kommen.

Einvernehmen sei vernünftig, stellte Anton Schmitt fest. Gerade in der heutigen Zeit dürfe das nicht vergessen werden. Aktuell werde die Sprache immer häufiger für Phrasen missbraucht. „Phrasen im Sinne von inhaltslosen Gemeinplätzen werden in den meisten Fällen zu einem kollektiven Herrschaftsinstrument und verhindern jeden Dialog“, stellte der Gesprächsleiter klar. Bereits die Griechen hätten, um dies aufzuklären, den Begriff der Kommunikationsethik geschaffen.

Bei den Betrachtungen wurden auch einige „Unwörter“ wie „Asylindustrie“, „alternativlos“, „Gutmensch“ und „Klimahysterie“ genannt. Die Diskussion machte deutlich, dass die Philosophie keine Antworten gibt, sondern Fragen stellt.

Nur eine Sicht zu haben, leiste der Verdummung Vorschub, bemerkte Bürgermeister Matthias Baaß bei seiner Begrüßung. Er unterstrich die Bedeutung des Themas und beschrieb, wie schwer es ihm manchmal falle, Verständnis für Unverständnis aufzubringen.

Der Leiter des Amts für Kultur, Bildung und Soziales, Horst Stephan, erklärte bei der Eröffnung der gut besuchten Veranstaltung, ohne sinnvolle Kommunikation könne eine Einrichtung wie die Volkshochschule nicht bestehen.

Zum Schluss wurde demokratisch über das Thema der nächsten Veranstaltung entschieden. Dabei soll es um den Populismus gehen. „Sonntags bei Anton“ findet wieder am 23. Februar, von 11 bis 13 Uhr, in der Kulturscheune statt. H.T.

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.02.2020