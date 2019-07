„Nachhaltigkeit steht an erster Stelle“

Viernheim.Die Jeans von Joachim Pahl ist schmutzig. Den ganzen Vormittag war er als Erntehelfer auf dem Acker im Obst- und Gemüsegarten der Familie Renner im Einsatz. Denn hier bewirtschaften die Mitglieder vom Verein Solidarische Landwirtschaft (Solawi) mit professioneller Hilfe von Gärtner Mett Hinger eine Fläche von rund 5000 Quadratmetern und versorgen sich selbst mit saisonalem Gemüse und Früchten.

Seinen Anteil hat Pahl im Fahrradkorb verstaut: „Karotten, Mangold, Rucola, Koriander, Rote Beete, Zucchini, Lauchzwiebeln und Erdbeerspinat habe ich mir heute mitgenommen“, erzählt er von der nachhaltigen Ausbeute. Solawi-Vorsitzende Ulrike Kolb grinst. „Von Erdbeerspinat hatte ich vorher noch nie was gehört“, gibt sie zu, „aber unser Gärtner überrascht uns immer wieder auch mit weniger bekannten Köstlichkeiten.“ Marion Renner ergänzt: „Der macht sich prima im Salat, und mit den kleinen Beeren kann man zum Beispiel das Frühstücksmüsli verfeinern.“

Es ist die erste Saison seit der Gründung der Viernheimer Solawi im Dezember 2018. Viel Arbeit hätten die Verantwortlichen gemeinsam mit den 60 Vereinsmitgliedern seitdem investiert, erzählt Kolb. „Nachdem wir hier am Bannholzgraben einen geeignete Fläche gefunden haben, musste im Frühjahr die Pferdekoppel erstmal zur Anbaufläche umgestaltet werden.“ Dann galt es, den Boden zu düngen, das Bewässerungssystem zu installieren und die ersten Samen auszubringen.

Unkraut und Schädlinge

Da es der Gruppe aber am nötigen Fachwissen und auch an der Zeit fehlt, wurde prompt Mett Hinger als Vollzeitkraft eingestellt – finanziert von den Beiträgen der Mitglieder. „Jede Woche kann man sich seinen Anteil abholen“, erklärt Hinger und wirft einen Blick zwischen die Karottenpflanzen. Unkraut und Schädlinge sind seine Feinde, aber gerade entdeckt er keine von beiden. Die Helfer am Morgen haben gute Arbeit geleistet. „Wir verzichten auf chemischen Dünger oder Pflanzenschutzmittel. Alles wird ökologisch angebaut und ist bio“, verspricht Hinger. Blattläusen rücke man etwa mit Florfliegen zu Leibe.

Darauf kommt es Kolb und Renner nämlich an: „Nachhaltigkeit steht bei uns an erster Stelle.“ Und das schmecke man auch später auf dem Teller. „Das Gemüse kommt ganz frisch vom Beet und wird nicht in Plastikverpackungen durch halb Europa gefahren“, betont Renner.

Das bedeutet für die Mitglieder allerdings, dass sie mit ihrem Anteil ausschließlich saisonales Gemüse bekommen. „Aber dadurch wird das Bewusstsein dafür geschärft, was in der Landwirtschaft eigentlich normal ist. Tomaten wachsen eben zu einer anderen Zeit als Radieschen. Immer alles verfügbar im Supermarkt zu haben, entspricht nicht den Abläufen in der Natur“, erklärt Renner. Bei Besuchen von Schülern und Kindergärten weise sie stets darauf hin.

Insgesamt 40 Ernteanteile stehen für die Mitglieder bereit. Einer kostet 75 Euro pro Monat, damit wird die Stelle von Hinger finanziert. „Ein Anteil reicht locker für zwei Personen, eher für drei oder vier“, sagt Kolb. Es gebe jede Woche rund zehn unterschiedliche Gemüse, Kräuter und Früchte für jeden. Alles steht dann am Abholtag in Kisten bereit. Die Mitglieder kommen, wann sie wollen, und wiegen sich die Mengen ab, sofern sie ihren Anteil nicht direkt selbst vom Acker ernten. „Jeder kann mithelfen, auf dem Acker, bei der Organisation, aber niemand wird dazu gezwungen“, sagt Kolb.

Neben den Kosten für einen Anteil – den man sich auch teilen kann – kostet die Aufnahme im Verein einmalig 50 Euro. „Im Moment sind wir voll, aber die Warteliste ist noch nicht lang“, wirbt die Vorsitzende um neue Interessenten. Ferner wird ein Mitgliedsbeitrag „von mindestens 2,50 Euro“, so Kolb, monatlich fällig. „Wir sind eben eine Solidargemeinschaft, da unterstützt man sich gegenseitig.“

Gemeinsam naschen

Als Pahl gerade gehen will, wird der Gemeinschaftsgedanke noch mal ganz deutlich. Während er sein Fahrrad in Richtung des großen Tores in der Einfahrt schiebt, kommt Dagmar Hartmann auf ihn zu und hält ihm einen großen Becher mit roten Früchten unter die Nase: „Probier mal die Mirabellen, die sind wirklich klasse“, lobt sie und steckt sich gleich selbst eine in den Mund. Pahl greift zu und auch Kolb und Renner lassen sich die Mirabellen schmecken. „Willst du noch welche mitnehmen?“, fragt Hartmann und kippt ein paar Früchte aus dem Becher in den Korb. Pahls Antwort hat sie gar nicht erst abgewartet.

