Viernheim.Zum zweiten Mal veranstalte die Kindersportschule (KiSS) des TV 1893 Viernheim ein KiSS-Ostercamp. In der ersten Osterferienwoche wurde sich sowohl in der Jahnhalle wie auch im Viernheimer Hallenbad ausgetobt.

Jeden Morgen trafen sich die Kinder und die KiSS-Betreuer in der Jahnhalle. Nachdem alle eingetroffen waren, ging es an den Vormittagen in das Viernheimer Hallenbad. Dort wurde das vorhandene Können vertieft und weiterentwickelt. Je nach Leistungsstand konnte mit individuelle Aufgaben auf die Kinder eingegangen werden. Im Vordergrund stand vor allem die Sicherheit und der Spaß im und unter Wasser. An die verschiedenen Schwimmarten wurden die Kinder spielerisch herangeführt sowie das Gleiten, Tauchen und Schweben im Wasser erlernt. Mit viel Spaß und Elan waren die Kinder dabei und schwer wieder aus dem Wasser zu bekommen.

Nachdem der Vormittag im Wasser verbracht wurde, ging es zurück in die Jahnhalle. Beim gemeinsamen Mittagessen wurde sich gestärkt und für den bevorstehenden Nachmittag Energie getankt. Mittags stand wieder ein sportliches Programm in der Jahnhalle an. Kleine Spiele mit und ohne Ball, die Schulung der koordinativen und konditionellen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der sozialen Kompetenz im Sport wurden als Schwerpunkte in dieser Woche gesetzt. Trotz des Vormittags im Wasser waren die Kinder voll bei der Sache und hatten bei den verschiedenen Spielen und Aufgaben sowie beim freien Spielen in der Bewegungslandschaft sichtlich Spaß.