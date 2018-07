Nachteile für etliche Eltern

Anzeige

Etwas unglücklich zeigt sich Kempf darüber, dass ein erster Vorstoß, eine Sondersitzung einzuberufen, „nicht an allen Stellen auf Zustimmung gestoßen“ sei. „Wir haben den aktuellen Missstand als Lokalpolitik zu verantworten, da ist es nur fair, dass wir das so schnell wie möglich korrigieren“, sagt der Christdemokrat. Bei der Entscheidung hofft er auf eine „breite Mehrheit“. Betroffene Familien hätten ein Anrecht darauf, nicht noch länger im Unklaren über die künftigen finanziellen Belastungen gelassen zu werden.

SPD-Fraktion zurückhaltend

Die SPD erkennt zwar die Problematik, weist in einer Presseerklärung vor allem aber darauf hin, dass die Stadt grundsätzlich mehr Geld für die Betreuung ausgebe als andere Kommunen in der Region. Über mögliche Änderungen in der Mitte Mai beschlossenen Gebührensatzung wollen die Sozialdemokraten nicht in einer Sondersitzung, sondern der regulären Sitzungsrunde im August sprechen.

In die gleiche Kerbe schlägt Bürgermeister Matthias Baaß. In einem Schreiben vom gestrigen Mittwoch teilt er den Fraktionen mit, der von der Mehrheit vorgeschlagene Beschluss könne „aus haushaltsrechtlichen Gründen nur für eine von 13 Einrichtungen umgesetzt werden“. Denn nur in einem Fall gehe das Geld direkt auf dem Konto der Stadt ein. Bei einem Teil der konfessionellen Träger stehe zudem „infrage, ob solche Daten überhaupt in zeitlich angemessener Frist geliefert werden können“.

Baaß plädiert dafür, das Thema erstmals in der Sitzung des Kulturausschusses am 8. August eingehender zu beraten. Bis dahin werde die Stadtverwaltung eine entsprechende Vorlage erarbeiten. „Für die Eltern entsteht dadurch kein Nachteil, da es die Möglichkeit der Verrechnung im Nachhinein gibt“, betont Matthias Baaß. Der Bürgermeister räumt ein, die Verärgerung besonders stark betroffener Eltern nachvollziehen zu können. Allerdings macht er auch deutlich, dass Viernheim insgesamt recht niedrige Gebühren verlange und umfangreiche Ermäßigungen biete.

Negativ zu spüren bekommen Eltern das neue System vor allem dann, wenn sie mehrere Formen der Ganztagsbetreuung parallel in Anspruch nehmen. Nutzt etwa ein Kind einen Tagesplatz in der Kita, das zweite besucht den Hort und das dritte die Krippe, werden künftig mehr als 520 Euro fällig. Nach der alten Satzung wären dies lediglich etwa 320 Euro.

Grund für die hohe Differenz: Die Stadt gewährt zwar weiterhin einen Rabatt von 50 Prozent beim zweiten und 75 Prozent beim dritten Kind, wenn sie alle zum Beispiel die Krippe besuchen. Das vierte Krippenkind wäre dann sogar beitragsfrei. Allerdings gibt es bei Inanspruchnahme einer anderen Einrichtung für eines der Kinder – etwa des Horts – keinen Rabatt, es ist der volle Betrag zu zahlen. Früher hieß es in der Satzung zum Thema Ermäßigung: „Es ist unerheblich, ob die Kinder einen Kindergarten-, einen Kindertagesstätten-, einen Kinderhort-, einen Kinderkrippen- oder einen Grundschulbetreuungsplatz beanspruchen“. Dieser Satz existiert nicht mehr.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.07.2018