Viernheim.Ab heute bis Sonntag finden die deutschen Meisterschaften der Junioren im Ringen in Hemsbach (griechisch-römischer Stil) und Bad Kreuznach (Freistil) statt. Ausrichter dieser Meisterschaften sind die KG Laudenbach/Sulzbach (Hans-Michel-Halle in Hemsbach) und die WKG Untere Nahe (Jakob-Kiefer-Halle in Bad Kreuznach).

In Bad Kreuznach wird Sebastian Schmidt für den SRC in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm im freien Stil an den Start gehen und sich mit 21 weiteren Kontrahenten messen. Sebastian hat im vergangenen Jahr schon bewiesen, dass mit ihm zu rechnen ist, wenn es um die Vergabe der Medaillen geht. Lediglich eine Verletzung, die er sich während der Meisterschaft zuzog, machte ihm 2017 einen Strich durch die Rechnung und er musste nach einem Sieg in der Qualifikationsrunde und bei einer 5:0-Führung im Achtelfinale verletzungsbedingt aufgeben. Sofern er in diesem Jahr verletzungsfrei bleibt und keinen rabenschwarzen Tag erwischt, ist ein Sprung aufs Treppchen möglich, denn die Vorbereitung lief gut, und Sebastian hat sich enorm ins Zeug gelegt.

Bei den deutschen Meisterschaften in Hemsbach wird Florian Scheuer aus dem Regionalliga-Kader des SRC mit einem Zweitstartrecht für seinen Heimatverein, der RSC Laudenbach, an den Start gehen. Florian startet in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm und bekommt es dort mit 17 Widersachern zu tun. Wenn ihm die Anspannung und die Nervosität keinen Strich durch die Rechnung machen, sollte eine Medaille ebenfalls im Bereich des Möglichen liegen, sind sich die Verantwortlichen sicher. Auch bei Florian lief die Vorbereitung gut, und er hat zusätzliche Trainingseinheiten eingelegt, um sein Ziel zu erreichen. red