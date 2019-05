Nachwuchs gefordert

Viernheim.. Für einige Jugendmannschaften des TSV Amicitia Viernheim steht an diesem Wochenende schon der letzte Spieltag der Saison 2018/2019 an. So beenden die jüngsten Fußballer des Vereins ihre Frühjahrsrunde. Die D1-Junioren eröffnen den Heimspieltag am Samstag um 10.30 Uhr gegen den SKV Sandhofen. Die E3-Junioren treffen um 11.30 Uhr auf den SC Blumenau 1. Die B2-Junioren sind um 11.45 Uhr gegen den SV Waldhof Mannheim 2 am Ball.

Heimspiel der B2-Junioren

Die C1-Junioren empfangen um 13.45 Uhr den SC Pfingstberg-Hochstätt. Die E2-Junioren gastieren um 11 Uhr bei der TSG/Eintracht Plankstadt 2. Die E1-Junioren spielen um 11.30 Uhr bei der SG Hohensachsen. Die D2-Junioren fahren zum SV Waldhof Mannheim 2 (12.30 Uhr). Bei der Spvgg 06 Ketsch sind um 16 Uhr die C2-Junioren zu Gast. Die A-Junioren haben es um 17.30 Uhr mit der SpVgg Durlach-Aue zu tun. Am Sonntag steht noch um 10.30 Uhr das Heimspiel der B2-Junioren gegen den MFC 08 Lindenhof auf dem Spielplan. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.05.2019