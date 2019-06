Nachwuchs in guter Form

Viernheim.Vier Nachwuchsathleten des TSV Amicitia Viernheim präsentierten sich bei den hessischen Meisterschaften der Jugend U16 und U20 in starker Form. Sie steigerten in Gelnhausen ihre Bestleistungen und sicherten sich Platzierungen unter den besten Startern.

Bei perfekten Bedingungen stellte sich Elias Maurer zunächst der Konkurrenz im Weitsprung. In der Altersklasse M15 erhoffte er sich als Elfter der Meldeliste eine kleine Chance auf den Endkampf. Diesen erreichte er schließlich mit einem guten Sprung im dritten Durchgang. Maurer verbesserte seine Bestmarke um 20 Zentimeter auf 5,63 Meter. In den weiteren Durchgängen zeigte er konstante Sprünge über 5,35 Meter, konnte sich jedoch nicht mehr steigern. Somit reichte sein weitester Sprung für einen hervorragenden siebten Rang. Neuer hessischer Meister wurde ungefährdet Juan-Sebastian Kleta vom TV Gelnhausen mit gesprungenen 7,20 Metern.

Parallel zum Weitsprung standen die Vorläufe über 100 Meter aller Altersklassen auf dem Programm. Auch hier konnte Maurer seine Bestleistung deutlich steigern. In 11,42 Sekunden gewann er seinen Lauf und qualifizierte sich für die Zwischenrunde. In der W15 startete Maya Heidemann. Sie stellte in 13,78 Sekunden ihre Bestzeit ein und kam in einem starken Feld auf den 33. Platz.

Emilie Meier und Kira Hambücher starteten wenige Tage nach ihrem Titelgewinn bei den hessischen Staffelmeisterschaften über die 100 Meter der weiblichen Jugend U20. Meier, die eigentlich noch der U18 angehört, wollte als Siebte der Meldeliste in das Finale. Für Hambücher war das Erreichen der Zwischenläufe das Ziel.

In 12,24 Sekunden bestätigte Meier ihre Jahresbestzeit und qualifizierte sich als Zweite ihres Laufes sicher für die nächste Runde. Auch Hambücher gelang dies. Im dritten von sechs Vorläufen lief sie 12,76 Sekunden. In den Zwischenläufen verbesserten Meier und Maurer ihre Zeiten erneut. Der Athlet der M15 überquerte die Ziellinie nach 11,38 Sekunden. Damit qualifizierte er sich mit der viertschnellsten Zeit für das Finale.

Sprinterin erneut mit Bestzeit

Emilie Meier gelang in der zweiten Runde ihr bisher bester Lauf. Sie steigerte ihre Bestleistung auf 12,10 Sekunden und nähert sich damit immer weiter der Zwölf-Sekunden-Grenze. Als Fünftbeste sicherte auch sie sich einen Platz im Endlauf. Kira Hambücher konnte sich dagegen nicht mehr steigern. In 12,98 Sekunden zeigte sie dennoch erneut einen guten Sprint und landete auf dem 18. Rang.

In den Finals wollten die Viernheimer noch einmal angreifen. Elias Maurer, der erst seit dem vergangenen Jahr Wettkämpfe bestreitet, konnte seine Leistung aus dem Zwischenlauf nicht wiederholen. Er wurde hervorragender Fünfter. Der Sieg ging wie im Weitsprung an Juan-Sebastian Kleta. In 10,82 Sekunden blieb er als einziger unter der Elf-Sekunden-Marke.

Emilie Meier bestätigte in 12,17 Sekunden ihre starke Form. In der Konkurrenz der älteren Jahrgänge schrammte sie damit nur knapp am Podest vorbei und wurde Vierte. Für die junge Viernheimerin ist das Ergebnis trotzdem ein Erfolg. Den Meistertitel sicherte sich Antonia Schrimpf von der LG Fulda in 11,79 Sekunden.

Trainer und Abteilungsleiter Günter Schramm zeigte sich stolz auf seine Athleten. Mit bisher zwölf Medaillen bei hessischen Meisterschaften ist die Saison schon jetzt ein großer Erfolg für den TSV Amicitia. „Ohne den Einsatz unserer Trainer und die großartige Unterstützung der Eltern wäre das alles nicht möglich“, betonte Schramm. cm

