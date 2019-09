Nachwuchs macht auf sich aufmerksam

Viernheim.Der Leichtathletik-Nachwuchs des Turnvereins war zuletzt gleich mehrfach gefordert. Sportlich standen dabei die Kreismeisterschaften und die südhessischen Mehrkampf-Meisterschaften im Fokus, die beide im Viernheimer Waldstadion ausgetragen wurden. Außerdem waren die Jugendlichen bei den Kreis-Titelkämpfen im Einzel in Lorsch am Start. Gesellig ging es hingegen zum Ende der Freiluftsaison beim Jahresausflug zu, der die Athleten diesmal in den Europa-Park nach Rust führte.

In den Wettkämpfen konnte einmal mehr Abokor Deek Osman (M13) überzeugen, wobei zu sehen war, dass mit dem Somalier auch im Mehrkampf zu rechnen ist. Bei 1,30 Metern im Hochsprung, 4,51 Metern im Weitsprung, 39,50 Metern im Ballweitwurf (200 Gramm) und 10,28 Sekunden im 75-Meter-Sprint kamen in der Endabrechung 1648 Punkte zusammen.

Damit landete er bei den Mehrkampf-Meisterschaften des Kreises auf Platz zwei. Diese Ergebnisse wurden auch für die südhessischen Mehrkampf-Meisterschaften gezählt, wobei der Viernheimer dort nur knapp geschlagen auf Rang drei landete.

Moritz Gürtler konnte sich in der Altesklasse M15 ebenfalls über seine guten Leistungen freuen. Mit genau fünf Metern im Weitsprung, 1,48 Metern im Hochsprung, 8,61 Metern im Kugelstoßen (vier Kilogramm) sowie 12,88 Sekunden über die 100 Meter belegte er mit 1877 Punkten in der Kreiswertung den fünften Platz und Rang neun bei den südhessischen Mehrkampf-Meisterschaften. Lukas Gröning (M15), der sich zuletzt in bestechender Form präsentierte, musste seinen Wettkampf verletzungsbedingt abbrechen.

Der 16-jährige Nils Tegethoff (U18) belegte bei den Einzel-Kreismeisterschaften im Diskuswerfen (1,5 Kilogramm) mit 25,14 Metern den dritten Platz, seine Leistung von 8,83 Metern im Kugelstoßen (fünf Kilogramm) bedeuteten Rang zwei bei dem gleichzeitig stattfindenden Herbstsportfest in Lorsch.

Ausflug als Belohnung

Noch vor Abschluss der Freiluftsaison hatte der Turnverein zwölf seiner erfolgreichen Leichtathletik-Talente in den Europa-Park nach Rust eingeladen. Trotz der kühlen Witterung hatten die jungen Sportler viel Spaß beim Achterbahnfahren und den weiteren Attraktionen des Vergnügungsparks. Die Fahrt und den Eintritt hatten aufgrund der besonderen sportlichen Leistungen der Jugendlichen in diesem Jahr Sponsoren finanziert. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019