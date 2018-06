Anzeige

Ihr folgte der 14-jährige Tillmann Stork mit seinem Violoncello (Cello). Auf dem Klavier begleitet wurde er von der Musiklehrerin Alison Gorbey. Er trug den 1. Satz des Concertino in F-Dur von Jean-Baptiste Bréval (1753 - 1823) vor. Getragen bis heiter beginnend, ließ er ein großes emotionales Engagement in seinem Spiel erkennen, was in einem furiosen Crescendo am Schluss gipfelte.

Gleich weiter mit einem Violoncello ging es dann mit dem ebenfalls 14-jährigen Mark Pawin, der das Präludium der 2. Suite in d-moll von Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) im Solospiel vortrug. Hierbei brachte er besonders den typischen treibenden Rhythmus von J. S. Bach zum Ausdruck.

Mit dem 12-jährigen Frédéric von Blücher kamen auch die Blechbläser zu ihrem Recht. Wieder in Begleitung von Alison Gorbey auf dem Klavier spielte er das Chambord für Trompete und Klavier in G-Dur des zeitgenössischen Komponisten Pascal Proust. Mit seinem weichen Ansatz ließ er seine Trompete sowohl hell, fanfarenartig, als auch melodisch, fließend erklingen.

Knifflige Angelegenheit

Zum Abschluss präsentierte Angelika Zeichner, 15 Jahre alt, das Klavierkonzert a-Moll Op. 16 von Edvard Grieg (1843 - 1907.) Dabei spielte sie den Klavier-Part, während die Stimmen des Orchesters von einer CD abgespielt wurden. Auch für noch fortgeschrittenere Pianisten ist das Zusammenspiel mit einem „Orchester“ ohne einen Dirigenten eine knifflige Angelegenheit. Angelika Zeichner meisterte diese Schwierigkeit bravourös und fand treffsicher jeden Einsatz. In der großen Dynamik ihres Spiels kam ihr großes emotionales Engagement zum Ausdruck. Fließende Klangkaskaden wechselten sich mit leichten tänzerischen Elementen ab bis hin zu der dramatischen Steigerung am Schluss. In den zehn Jahren ihres Unterrichts hat sie sich einen hohen Grad an Virtuosität und Professionalität erworben.

Allen jungen Künstlern spendete das Publikum einen langanhaltenden Applaus. In den Richtlinien für die Vergabe von Stipendiaten heißt es, es sei erwünscht, dass Leistungsstipendiaten an „Jugend musiziert“ oder anderen adäquaten Wettbewerben teilnehmen. Dieses Konzert hat nun die einmalige Gelegenheit geboten, sich ohne Erfolgsdruck der Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Rúnar Emilsson lobte die Stipendiaten, dass sie nicht nur begabt seien, sondern, dass sie auch fleißig geübt haben. Er wünschte ihnen erholsame Sommerferien, nach denen sie sich dann mit Spaß neuen Zielen widmen können.

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.06.2018