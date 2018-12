Nachwuchs sammelt Wettkampfpraxis

Die Viernheimer waren in Ludwigshafen im Einsatz. © Peter Beringer

Viernheim.Sechs junge Ringer des Stemm- und Ringclubs Viernheim nahmen am 47. Rhein-Main-Neckar-Turnier des KSC Friesenheim teil. Bei der gut besetzten Veranstaltung hatten die SRC-Talente ausreichend Möglichkeiten, Trainingsinhalte umzusetzen und Wettkampfpraxis zu sammeln.

Im Ludwigshafener Stadtteil waren teilweise 19 Kinder in einer Gewichtsklasse vertreten. Auf den vier ausgelegten Matten ging es deshalb ganz schön eng zu, wobei sich die Friesenheimer als guter Gastgeber dieses großen Turniers auszeichneten. Drei Viernheimer Kids starteten in der E-Jugend (Jahrgang 2010-2012), zwei Ringer waren in der D-Jugend (Jahrgang 2007-2009) vertreten und ein Junge in der C-Jugend (Jahrgang 2004-2006).

Bei Mohamed Masaldzhi, Jason Church und Cassandra Sauer reichte es nicht für einen Platz unter den ersten Drei. Oft lag dies an der Tatsache, dass die Gegner durch die andere Jahrgangsstaffelung in Rheinland-Pfalz wesentlich älter und somit auch erfahrener waren. Trotzdem zeigte das südhessische Trio gute Leistungen, oft fehlten nur wenige Punkte für einen Sieg. Auch wenn es nicht in die Medaillenränge reichte, haben die SRC-Talente sich viele Erfahrungen sammeln können.

Ryan Wiegandt hatte bei der E-Jugend in der 21-Kilo-Klasse einige schwere Gegner vor der Brust. Im ersten Gefecht kämpfte er noch etwas verhalten und verlor prompt. Danach ließ er allerdings nichts mehr anbrennen und sicherte sich so den dritten Platz. Sein Bruder Tyler Wiegandt zeigte eine starke Leistung und belegte am Ende ebenfalls einen guten dritten Platz. Nils Gerber sah sich in der C-Jugend bis 34 Kilogramm nur zwei Kontrahenten gegenüber. Beide beherrschte der Viernheimer klar und holte sich so den Turniersieg. In der Mannschaftswertung belegte der SRC Viernheim von insgesamt 29 teilnehmenden Vereinen den 14. Platz. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.12.2018