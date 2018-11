Nachwuchs startet in Hallensaison

Viernheim.Während einige Mannschaften an diesem Wochenende ihre letzten Spiele im Freien austragen, starten die ersten Juniorenteams des TSV Amicitia in die Hallenkreismeisterschaften. Auch im Dezember und im Januar werden die Vorrunden und Zwischenrunden gespielt.

Als erstes TSV-Amicitia-Team muss an diesem Sonntag die D1 aufs Hallenparkett. In Laudenbach trifft der Nachwuchs ab 9 Uhr auf die Teams von ASV Feudenheim, MFC Phönix 2 Mannheim, SC Blumenau, SG Hohensachsen, SG Oftersheim 3, TSG 91/09 Lützelsachsen 2 und TSV Neckarau. Der zweite Spieltag findet am 16. Dezember in Hohensachsen statt. Nächstes Wochenende greift die D2 in Neulußheim ins Spielgeschehen ein. DJK Feudenheim, SC Olympia Neulußheim, SC Rot-Weiß Rheinau 2, SKV Sandhofen, SV 98 Schwetzingen 2, TSG 91/09 Lützelsachsen und VfL Kurpfalz Neckarau heißen die Gegner. Am 15. Dezember wird in Laudenbach der zweite Vorrundenspieltag ausgespielt. Bei den D-Junioren gibt es sechs Vorrundengruppen im Kreis Mannheim. Die Gruppensieger nach zwei Spieltagen qualifizieren sich direkt für die Endrunde mit acht Mannschaften am 9. Februar. Die Zweit- und Drittplatzierten haben noch eine Chance, wenn sie in der Zwischenrunde am 20. Januar den Sieg holen.

Drei C-Jugend-Teams

Die C-Junioren gehen in fünf Gruppen in die Vorrunde. Jeweils der Gruppenerste erreicht nach einem Spieltag direkt die Endrunde am 9. Februar. Die fünf Gruppenzweiten kommen in die Zwischenrunde am 20. Januar, die ersten drei ziehen in die Endrunde mit acht Mannschaften ein. Der TSV Amicitia tritt mit drei Teams an. Die C1 ist am 9. Dezember am Ball. In der Richard-Möll-Halle Mannheim muss sich Viernheim gegen DJK Feudenheim, FC Germania Friedrichsfeld, SC Blumenau, SC Pfingstberg-Hochstätt, SV 98 Schwetzingen 2 und TSG 62/09 Weinheim 3 durchsetzen. Die C3 trifft eine Woche später, am 16. Dezember, in Hohensachsen auf SC Blumenau 2, SG Hohensachsen, SG Oftersheim, SV Schriesheim, Spvgg 03 Ilvesheim 2 und TSG 91/09 Lützelsachsen. Erst im neuen Jahr trägt die C2 ihre Partien aus, am 6. Januar geht es in der Herbert Lucy-Halle gegen FV 1918 Brühl, MFC Phönix 2, SC Käfertal, SC Rot-Weiß Rheinau, SG Hemsbach und Spvgg 06 Ketsch 2.

Alle drei B-Junioren-Teams der Blau-Grünen sind erst im Jahr 2019 gefordert. In jeder der drei Vorrundengruppen ist ein Viernheimer Team vertreten. Aus den drei Gruppen der ersten Runde qualifizieren sich die Teams auf den Plätzen eins und zwei direkt für die Endrunde am 10. Februar. Die B3 macht den Auftakt am 5. Januar und hat es in der Herbert-Lucy-Halle mit DJK Feudenheim, FV 03 Ladenburg, FV 1918 Brühl, SC Käfertal, SV 98 Schwetzingen 2 und TSG 91/09 Lützelsachsen zu tun. Die B2 versucht am 19. Januar in Laudenbach, sich gegen MFC Phönix Mannheim, SC Blumenau, SC Käfertal 3, SC Pfingstberg-Hochstätt, SV 98 Schwetzingen und TSV Neckarau zu behaupten. Am gleichen Tag will die B1 ihr Glück in Neulußheim versuchen. ASV Feudenheim, SC Blumenau 2, SC Käfertal 2, SC Olympia Neulußheim, SV Schriesheim, Spvgg 06 Ketsch und TSG 91/09 Lützelsachsen 2 heißen die Gegner.

A-Junioren spielen in Laudenbach

Die A-Junioren steigen auch erst am 19. Januar in die Hallenkreismeisterschaften ein. In Laudenbach muss der TSV Amicitia sich gegen DJK Feudenheim, MFC Phönix 1, SC Pfingstberg-Hochstätt, Spvgg 03 Ilvesheim, TSG Rheinau und TSV Neckarau 2 durchsetzen. Eine zweite Vertretung der Südhessen geht gegen den MFC 08 Lindenhof, SC Käfertal, SG Brühl/Schwetzingen2/Hockenheim, Spvgg 06 Ketsch, TSG 91/09 Lützelsachsen 2 und Türkspor Mannheim in den Wettbewerb. Gespielt wird am 20. Januar in Hohensachsen. Sollte ein Team der A-Jugend auf den ersten drei Plätzen der Vorrundentabelle landen, erreicht es die Endrunde am 9. Februar. Dann wird der Hallenkreismeister im Futsal ausgespielt. su

