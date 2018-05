Anzeige

Viernheim.Das DFB-Mobil des Badischen Fußballverbandes (BFV) war am Samstag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in Viernheim zu Besuch. Nachdem am Donnerstag zwei Trainer des Deutschen Fußball-Bundes beim TSV Amicitia mit E-Junioren trainiert hatten, hieß es nun bei der Sportgemeinschaft „Training mit D- und C-Junioren“.

Die Fortbildungsmaßnahme im Familiensportpark war in erster Linie an die Trainer der Orangenen gerichtet, die dabei neue Übungsformen kennenlernten. David Blank und Alexander Bluhm hatten das Passspiel, Ballmitnahme und Laufwege als Themen der Übungseinheit ausgewählt und stellten auf spielerische Weise moderne Trainingsformen vor. Weil stets der Ball im Einsatz war, hatten die jungen Kicker bei strahlendem Sonnenschein sichtlich ihren Spaß.

Für die Trainer im Nachwuchsbereich und die Verantwortlichen im Verein stellen sich immer die gleichen Fragen: Wie wecke ich Begeisterung im Kinder- und Jugendtraining? Wie kann mein Verein auf den demografischen Wandel reagieren und Integration im Fußballsport vorantreiben? Der DFB hilft den Vereinen, die Herausforderungen zu meistern. Unterstützung gibt es unter anderem durch Fachbücher und auf der Internetseite dfb.de. Außerdem kommt der DFB mit seinen Trainern direkt an die Basis.