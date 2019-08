Nachwuchs verbessert Vorhand und Beinarbeit

Viernheim.Auf dem einen Tennisplatz wird der Aufschlag geübt, daneben feilen die ältesten Teilnehmer an ihrer Koordination. Auf dem Nachbarplatz spielen Zweierteams um Punkte, und die Jüngsten fangen die Tennisbälle mit Hütchen auf.

Zehn Plätze auf der großen Anlage des Tennisclubs Viernheim sind in dieser Woche voll belegt. Denn traditionell in der letzten Ferienwoche findet das Sommer-Tenniscamp statt. 80 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 16 Jahren haben sich angemeldet. „Die meisten spielen Tennis bei uns im Verein“, sagt Christoph Kott, „es gibt aber auch ganz neue Gesichter und totale Anfänger.“

Der Tennistrainer organisiert das Camp seit 1994, inzwischen also zum 26. Mal. Zusammen mit zwölf weiteren Trainern des Vereins betreut er die Campteilnehmer, die je nach Alter und Spielstärke in verschiedene Trainingsgruppen eingeteilt sind. Diese Gruppen bleiben zusammen, allerdings wechseln sie während der Campwoche immer wieder die Trainer. Da wird dann an der Technik für Vorhand und Rückhand gefeilt, der Aufschlag geübt oder die Hand-Auge-Beine-Koordination verbessert. Nach dem gemeinsamen Mittagsessen im Vereinslokal „Al Dente“ geht es auf dem Platz weiter, entweder mit Technikübungen oder kleinen Turnieren.

Klar, dass es bei einigen Spielformen um Punkte geht, auch wenn der Spaß am Tennis im Vordergrund stehen soll. „Wir wollen kein Leistungscamp veranstalten“, betont Kott. Vielmehr sei es wichtig, die Kinder an den Verein zu binden und auch die Eltern für das Hobby und das Vereinsleben zu begeistern. Deshalb wird der Abschluss des Camps am Freitag auch groß gefeiert, mit einem Grillfest für die ganze Familie.

T-Shirts als Erinnerung

Am Mittwoch gibt es erst noch eine besondere Überraschung für alle Camp-Teilnehmer. Dank mehrerer Sponsoren konnten T-Shirts beschafft werden. Das sieht nicht nur beim Training gut aus, sondern ist vor allem eine schöne Erinnerung an das Sommer-Tennis-Camp 2019 beim TC Viernheim. su

